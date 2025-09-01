الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

علي النعيمي يلتقي سفير الهند لدى الدولة

علي النعيمي يلتقي سفير الهند لدى الدولة
2 سبتمبر 2025 01:29

أبوظبي (الاتحاد)

التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، أمس، في أبوظبي، سانجاي سودهير سفير جمهورية الهند لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وجرى خلال اللقاء التأكيد على متانة علاقات الشراكة الاستراتيجية الراسخة بين البلدين، التي تحظى بدعم قيادتي البلدين، وتشهد تطوراً مستمراً في المجالات كافة، بما يعود بالنفع والازدهار على الشعبين الصديقين، منوهين بأهمية علاقات التعاون البرلماني بين الجانبين، وبدور الدبلوماسية البرلمانية في مواكبة توجهات البلدين حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

