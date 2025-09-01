الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الصحة العالمية» تشيد بدعم الإمارات للقطاع الطبي في غزة

قافلة مساعدات طبية قدمتها الإمارات بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية (أرشيفية)
2 سبتمبر 2025 01:30

غزة (وام)

زار وفد من منظمة الصحة العالمية، المستشفى الميداني الإماراتي في قطاع غزة، في إطار تعزيز التعاون المشترك لدعم القطاع الصحي في ظل التحديات الإنسانية التي يشهدها القطاع.
وترأس الوفد الدكتور لوكا بيجوزي، منسق فريق الطوارئ الطبية التابع للمنظمة في غزة، حيث اطلع على الخدمات التي يقدمها المستشفى للجرحى والمصابين، والإمكانات الطبية.
وأشاد الوفد خلال الزيارة بالدور الكبير الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال المستشفى الميداني، الذي يمثل نموذجاً فاعلاً للاستجابة الإنسانية الطارئة في مناطق الأزمات.
وفي سياق الدعم الإماراتي المستمر، قدمت دولة الإمارات، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، قافلة جديدة من الأدوية والمستلزمات الطبية المتنوعة إلى مستشفيات قطاع غزة، لتعزيز قدرات المنظومة الصحية، وتلبية الاحتياجات العاجلة.
وكانت عملية «الفارس الشهم 3» قد أدخلت قبل نحو ثلاثة أسابيع قافلتين طبيتين بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، تم تخصيصهما لدعم مستشفيات القطاع، إلى جانب قافلة إضافية تم تقديمها مباشرة لمستشفيات غزة، الأمر الذي يعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بمساندة القطاع الصحي الفلسطيني.
وتؤكد عملية «الفارس الشهم 3» أن دعم القطاع الصحي في قطاع غزة، يشكل أولوية قصوى ضمن جهودها الإنسانية، استمراراً لنهج الإمارات الثابت في مساندة الشعب الفلسطيني، وتقديم الدعم الطبي لمرضى القطاع.

