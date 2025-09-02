أن أم سي للرعاية الصحية تجعل خدمات الرعاية الصحية الأولية أكثر سهولة في جميع أنحاء دولة الإمارات

تعمل أن أم سي للرعاية الصحية على تسهيل وصول المجتمعات في مختلف أنحاء دولة الإمارات إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية من خلال توسيع خدمات الرعاية الصحية الأولية على مستوى الدولة، حيث أصبحت هذه الخدمات متاحة الآن في 12 مستشفى وعيادة مستقلة في أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة، بما في ذلك عيادتان جديدتان في المجتمعات السكنية في كل من منطقة الرياض وجزيرة ياس في أبوظبي.





تهدف هذه المبادرة إلى دمج الفحوصات الدورية، والفحوصات الوقائية، وإدارة الأمراض المزمنة، والرعاية التخصصية في شبكة واحدة ومنسقة، لجعل الرعاية الصحية أكثر سلاسة واستباقية وتخصيصًا للأفراد والعائلات. كما يتماشى هذا التوسع مع خطة دائرة الصحة – أبوظبي الهادفة إلى تطوير منظومة تقديم الرعاية الصحية مع التركيز بشكل أكبر على خدمات الرعاية الأولية الوقائية والشاملة وسهلة الوصول، ويأتي كجزء من استراتيجية أن أم سي لتعزيز وتوسيع خدماتها في جميع أنحاء الدولة.





يمثل أطباء الرعاية الصحية الأولية نقطة الاتصال الأولى لمعالجة المشاكل الصحية غير الطارئة، إذ يقدمون مجموعة واسعة من الخدمات، ويمكنهم عند الحاجة تحويل المرضى بسلاسة إلى الأطباء المتخصصين للحصول على العلاجات المتقدمة والرعاية المعقدة. فمن الأطفال الذين يتلقون لقاحاتهم الأولى، إلى المراهقين الذين يخضعون لتقييمات النمو والسلوك، مرورًا بالبالغين الذين يستفيدون من برامج صحة المرأة والرجل المصممة خصيصًا لهم، ووصولاً إلى كبار السن الذين يخضعون لفحوصات الذاكرة وتقييم مخاطر السقوط، تدعم خدمات الرعاية الصحية الأولية من أن أم سي جميع مراحل الحياة، وتساعد على تجنب الزيارات غير الضرورية للمستشفيات، وتشجع التدخل المبكر، وتضمن استمرارية الرعاية وتنسيقها.





تشمل الخدمات الوقائية: التقييمات الصحية السنوية، وفحوصات السكري، وأمراض القلب، والسرطان، وهشاشة العظام، وبرامج التطعيم، والإرشاد الغذائي، واستشارات طب السفر. أما خدمات الرعاية العاجلة، فتغطي الأمراض الشائعة، والإصابات البسيطة، والالتهابات، والحساسية، في حين تدعم خدمات إدارة الأمراض المزمنة حالات مثل السكري، وارتفاع ضغط الدم، والربو، وارتفاع الكوليسترول. كما تشمل الخدمات الاستشارات النفسية، وصحة الإنجاب، ودعم مرحلة انقطاع الطمث، ورعاية الأطفال والمراهقين، وتقييمات شاملة لكبار السن لضمان نهج متكامل للرعاية الصحية.





كما حصلت أن أم سي مؤخرًا على اعتماد كمزود صحي موحد لسبعة من مرافقها، مما يعكس التزامها بتسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية لأصحاب الهمم. وقد ارتفع عدد المراكز المعتمدة من افحص من ثلاثة إلى سبعة مراكز، مع تضاعف حجم الفحوصات ثلاث مرات منذ عام 2023.



وقالت الدكتورة شما المهيري، المدير الطبي الإقليمي للرعاية الصحية الأولية في أن أم سي:

"يُعدّ أطباء الرعاية الصحية الأولية نقطة الاتصال الأولى للمرضى الذين يحتاجون إلى رعاية غير طارئة، حيث يشرفون باستمرار على مسيرة المريض الصحية والطبية. كما يضعون خطط علاج شخصية، ويتواصلون بسلاسة مع الأطباء المتخصصين عند الحاجة إلى علاجات متقدمة، ويضمنون تكامل كل مراحل الرعاية الصحية. إن برنامج الرعاية الصحية الأولية لدينا يهدف إلى جعل الرعاية الصحية أقرب، واستباقية، وتركز على احتياجات الأفراد والعائلات. ويسمح توسيع هذه الخدمات عبر شبكتنا للناس بالتحكم بصحتهم بطريقة أكثر سهولة وتخصيصًا".

مع خدمات أن أم سي للرعاية الصحية الأولية، أصبح الحصول على الرعاية المناسبة في الوقت المناسب أكثر سهولة وترابطًا وتصميمًا بما يتماشى مع احتياجات الحياة اليومية.

يمكن حجز المواعيد عبر تطبيق NMC MyHealth أو من خلال زيارة:



https://nmc.ae/en/speciality/primary-care.





