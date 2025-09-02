الأربعاء 3 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

المرر يترأس وفد الإمارات المشارك في اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون في دورته 165

المرر يترأس وفد الإمارات المشارك في اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون في دورته 165
2 سبتمبر 2025 14:00

ترأس معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، وفد الإمارات العربية المتحدة المشارك في اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في دورته الـ 165، والذي عُقد اليوم في دولة الكويت الشقيقة.


وصدر عن الاجتماع بيان ختامي تضمن استعراضاً لآخر تطورات القضايا السياسية الإقليمية والعالمية وموقف دول المجلس من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب التأكيد على الموقف الثابت لمجلس التعاون من رفض الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة: طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبوموسى.

أخبار ذات صلة
الإمارات تشارك في الاجتماع التنسيقي الخليجي للدورة الـ39 لـ«تنفيذية» الاتحاد البرلماني العربي
«الأرصاد»: فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار


كما أشار البيان إلى أهمية تعزيز دول مجلس التعاون للشراكات مع الدول والمجموعات الفاعلة على المستوى الدولي، وإلى استمرار الحوارات وتنمية العلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول والمنظمات الإقليمية والدولية.وفي سياق متصل، عقد أصحاب السمو والمعالي الوزراء الاجتماع الوزاري المشترك الثاني بين مجلس التعاون واليابان، حيث جرى بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات.
وتم اعتماد خطة العمل المشترك بين مجلس التعاون واليابان للفترة 2024 -2028 وتكليف الأمانة العامة للمجلس بمتابعة تنفيذها.

المصدر: وام
الإمارات
خليفة شاهين المرر
آخر الأخبار
6 مواجهات تجعل سبتمبر «الأصعب» على الوحدة
الرياضة
6 مواجهات تجعل سبتمبر «الأصعب» على الوحدة
اليوم 16:00
الإمارات تشارك في الاجتماع التنسيقي الخليجي للدورة الـ39 لـ«تنفيذية» الاتحاد البرلماني العربي
علوم الدار
الإمارات تشارك في الاجتماع التنسيقي الخليجي للدورة الـ39 لـ«تنفيذية» الاتحاد البرلماني العربي
اليوم 15:59
حاكم الشارقة يُصدر مرسومين أميريين بشأن إنشاء وتشكيل مجلس الشارقة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
علوم الدار
حاكم الشارقة يُصدر مرسومين أميريين بشأن إنشاء وتشكيل مجلس الشارقة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
اليوم 15:56
تحذير من كوندي..«إنه الاستهلاك المفرط»
الرياضة
تحذير من كوندي..«إنه الاستهلاك المفرط»
اليوم 15:51
عطلة المولد النبوي الشريف في حكومة عجمان
علوم الدار
عطلة المولد النبوي الشريف في حكومة عجمان
اليوم 15:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©