ولي عهد رأس الخيمة يصدر قراراً بإعادة تشكيل لجنتين بالمجلس التنفيذي

2 سبتمبر 2025 14:19

أصدر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس المجلس التنفيذي، القرار رقم «10» لسنة 2025، بشأن إعادة تشكيل اللجان المتخصصة التابعة للمجلس.

وشمل القرار لجنة التنمية الاقتصادية، برئاسة مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية وعضوية مديري عموم ومسؤولين تنفيذيين، وممثلين عن عدد من الجهات الحكومية المعنية، وغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، ودائرة الجمارك، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية، ومكتب الاستثمار والتطوير.

كما شمل القرار إعادة تشكيل لجنة البيئة والصحة والسلامة، برئاسة مدير عام هيئة حماية البيئة والتنمية، وعضوية ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية بمستوى مدير عام، من بينها دائرة البلدية ودائرة الخدمات العامة والقيادة العامة للشرطة والدفاع المدني.

ويهدف القرار إلى تعزيز كفاءة العمل الحكومي، وتطوير آليات اتخاذ القرار، بما ينسجم مع سياسات الإمارة واستراتيجياتها المستقبلية، حرصاً على ترسيخ نهج الحوكمة الرشيدة، ودعم مسيرة التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة الإمارة الاقتصادية والتنموية على المستويين المحلي والإقليمي.

المصدر: وام
ولي عهد رأس الخيمة
المجلس التنفيذي
