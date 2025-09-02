الأربعاء 3 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

إماراتية نائبة لرئيس المجلس الأعلى للاتحاد الدولي للصيدلة (FIP)

إماراتية نائبة لرئيس المجلس الأعلى للاتحاد الدولي للصيدلة (FIP)
2 سبتمبر 2025 14:52

فازت الدكتورة نادية راشد المزروعي، أستاذ مشارك في كلية الصيدلة بجامعة الشارقة، ورئيسة فرع الجمعية الدولية لاقتصاديات الصحة وبحوث النتائج (ISPOR) في دولة الإمارات، بموقع نائب رئيس المجلس الأعلى للاتحاد الدولي للصيدلة (FIP)، وذلك خلال الاجتماع السنوي للاتحاد المنعقد حاليا في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن.

واستطاعت الدكتورة المزروعي أن تحصد ثقة المجتمع الصيدلاني الدولي، متقدمة على منافسين من دول كبرى مثل الولايات المتحدة والهند، بفارق واضح من الأصوات، مدعومة بتأييد كبير من الجمعيات الصيدلانية الخليجية والعربية.

وقالت الدكتورة نادية المزروعي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»: إن هذا الفوز ليس شخصياً، بل هو فوز للإمارات ودول الخليج والوطن العربي بأسره، وهو انعكاس للتكاتف العربي والإيمان المشترك برسالة المهنة ودورها العالمي.

وتعتبر الدكتورة نادية أول خليجية، وثاني امرأة عربية تصل إلى هذا المنصب الدولي بعد الدكتورة سميرة القسوس، ما يجعل انتخابها محطة مفصلية في مسيرة المرأة العربية الصيدلانية عالمياً.

وعبَّرت الجمعية الصيدلية الكويتية والجمعيات العربية عن خالص التهاني لدولة الإمارات على هذا الفوز، مؤكدة أنه يعكس مكانة الكوادر العربية في قيادة العمل الصيدلاني على مستوى العالم، ويعزّز من حضورها في صياغة السياسات الصحية والدوائية الدولية.

يذكر أن الدكتورة نادية المزروعي تمتلك خبرة تمتد لأكثر من 35 عاماً في مجالات التعليم الصيدلاني والقيادة الصحية والسياسات الدوائية الدولية، إلى جانب دورها الريادي في إطلاق مبادرات نوعية مثل «الصيدلة الخضراء» ومشاريع الأمن الدوائي والابتكار في الرعاية الصحية.

المصدر: وام
الإمارات
الصيدلة
جامعة الشارقة
