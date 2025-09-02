الأربعاء 3 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

تراجع تأثير المنخفض الهندي الموسمي خلال سبتمبر

2 سبتمبر 2025 15:27

إبراهيم سليم (أبوظبي) 

أكد تقرير السمات المناخية لشهر سبتمبر، الصادر عن المركز الوطني للأرصاد، أن شهر سبتمبر يشهد بداية ضعف وتراجع تأثير المنخفض الهندي الموسمي، مع استمرار تأثر المنخفضات الحرارية القادمة من الجزيرة، كما تتهيأ فرص تكوّن السحب الركامية المصحوبة بسقوط الأمطار. 
وتفصيلاً قال المركز: إن شهر سبتمبر، يعتبر الشهر الأخير من شهور الصيف، وتبدأ معه درجات الحرارة في الانخفاض، خاصة أثناء الليل وخلال النصف الثاني منه، حيث يبدأ فصل الخريف فلكياً في الثالث والعشرين من هذا الشهر بتعامد الشمس على خط الاستواء، ثم بعد ذلك تتجه ظاهرياً جنوباً نحو مدار الجدي.كما يضعف ويتراجع تأثير المنخفض الهند الموسمي تدريجياً، مع استمرار تأثر الدولة بامتداد منخفضات حرارية من وسط الجزيرة العربية، تصاحبها رياح نشطة نسبياً، مثيرة للغبار، قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً.
وتظل الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الركامية المصحوبة بسقوط الأمطار، خاصة على المنطقة الشرقية، وقد يمتد تأثيرها إلى بعض المناطق الداخلية من الدولة.
وتسود الرياح الجنوبية الشرقية مع نهاية الليل وأوقات الصباح، تتحول إلى شمالية غربية في فترتي الظهيرة والمساء، بتأثير دورة نسيم البر/البحر، خلال سبتمبر.
وتزداد نسبة الرطوبة في الهواء قليلاً خلال هذا الشهر، مقارنة بشهر أغسطس، خاصة مع النصف الثاني منه، ويبلغ متوسط الرطوبة النسبية 49%، ونتيجة لذلك تزداد فرص تكوّن الضباب/ الضباب الخفيف على مناطق متفرقة من الدولة.
وأوضحت الإحصائيات المناخية، والسجلات التاريخية للمركز، خلال الشهر، فيما يتعلق بدرجات الحرارة، أن متوسط درجة الحرارة يتراوح ما بين 32.3 و34.2°م، ومتوسط درجة الحرارة العظمى ما بين و38.5 و40.6°م. أما متوسط درجة الحرارة الصغرى فيتراوح ما بين 26.8 و29.3 °م.. وكانت أعلى درجة حرارة 51.1 °م تم تسجيلها في مخيرز سنة 2016، وأقل درجة حرارة على جبل جيس سنة 2015، والتي بلغت 16.5 °م.
وأفاد المركز أن متوسط سرعة الرياح، خلال هذا الشهر، يبلغ 11 كم/ساعة، وأعلى سرعة رياح 92.2 (كم/ س) في الصاع سنة 2023، وأعلى هبة رياح 109.3 (كم/س) في مطار العين سنة 2008
وفيما يختص بالرطوبة، أفاد المركز بأن متوسط الرطوبة النسبية العظمى يتراوح ما بين 68% و87%، ومتوسط الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 17% إلى 29%
أما عن الضباب، فكانت أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية كان في سنة 2014، حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 14 يوم ضباب و12 يوم ضباب خفيف، وفيما يتعلق بالأمطار كانت أعلى كمية أمطار مسجلة خلال هذا الشهر 86.4 ملم في جبل حفيت سنة 2006.

الأرصاد
الطقس في الإمارات
