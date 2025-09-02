الأربعاء 3 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

عبدالله بن سالم القاسمي يستقبل أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية

عبدالله بن سالم القاسمي يستقبل أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية
2 سبتمبر 2025 15:36

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، ظهر اليوم الثلاثاء غنام بطي المزروعي أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وذلك في مكتب سمو الحاكم.
وثمّن سموه، خلال اللقاء، جهود مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية وبرنامج «نافس» ودعمه لاستيعاب المواطنين وتدريبهم، وتأهيل الكفاءات والكوادر الإماراتية لرفع نسبة المواطنين في القطاع الخاص، مشيداً بالمبادرات والمشاريع والبرامج الخاصة، التي تُصقل المواهب وتُسهم في تعزيز تواجد المواطنين في القطاع الخاص.
وشاهد سموه عرضاً مرئياً تناول أهداف برنامج «نافس»، الذي يسعى لاستقطاب وإبقاء 170 ألف مواطن في القطاع الخاص، وتعرّف على أبرز الإحصائيات والأرقام، الذي حققها البرنامج خلال أربعة أعوام، والزيادة في أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وأعداد المستفيدين من برنامج «نافس»، وزيادة المنشآت في القطاع الخاص.
واطلع سمو نائب حاكم الشارقة على إحصائية التوطين في القطاع الخاص على مستوى الدولة، منذ بداية العام الحالي، وأعداد الباحثين عن عمل والمستفيدين خلال العام الحالي، إضافة إلى برامج الدعم المالي وبرامج التدريب والتأهيل والممكنات والمبادرات النوعية للبرنامج والحملات التوعوية.
وتعرّف سموه على جهود ومبادرات المجلس في إمارة الشارقة، واطلع على تحليل بيانات العاملين في القطاع الخاص على مستوى الإمارة، وتوزيعها وفقاً للفئات العمرية والقطاعات الاقتصادية والحالات التعليمية، بالإضافة إلى أعداد الباحثين عن عمل والمسجلين في منصة «نافس»، والبرامج المتنوعة مثل برنامج الكوادر الصحية وبرنامج الكفاءات وبرنامج الإرشاد المهني.

حاكم الشارقة يُصدر مرسومين أميريين بشأن إنشاء وتشكيل مجلس الشارقة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
«تنفيذي الشارقة»: بيع المركبات بالمزاد بعد 3 أشهر من حجزها
المصدر: وام
عبدالله بن سالم القاسمي
الشارقة
مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية
برنامج نافس
القطاع الخاص
التوطين
