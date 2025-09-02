الأربعاء 3 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الطقس غداً صحو مع فرص تكون سحب ركامية

الطقس غداً صحو مع فرص تكون سحب ركامية
2 سبتمبر 2025 17:39

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدًا صحوًا إلى غائم جزئيًا، مع فرصة لتكوّن بعض السحب الركامية شرقًا يصاحبها سقوط أمطار، ورطبًا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل ضباب خفيف.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا ومثيرة للغبار والأتربة مع السحب.
تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وتتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س، تصل أحيانًا إلى 40 كم/س.
في الخليج العربي يكون البحر خفيف الموج. وسيحدث المد الأول عند الساعة 21:12 والجزر الأول عند 05:40.
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفًا إلى متوسط. وسيحدث المد الأول عند الساعة 17:54 والمد الثاني عند الساعة 08:11، والجزر الأول عند الساعة 13:12 والجزر الثاني عند 00:52.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي 41  31   75  25
دبي 40  31   75  25
الشارقة 41  31   70  25
عجمان 40  32   75  25
أم القيوين 40  28   70  20
رأس الخيمة 42  27   75  20
الفجيرة 35   30   85  55
العين 44  31   55  10
ليوا 45     80  15
الرويس 40  30   80  25
السلع 42  29   85  25
دلـمـا 40  32   85  40
طنب الكبرى / الصغرى 39  32   85  45
أبو موسى 39  32   90  45

    

