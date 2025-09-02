حاكم عجمان يستقبل سفير الدولة لدى اليابان

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، في الديوان الأميري اليوم، سعادة شهاب ‏أحمد الفهيم، سفير الدولة لدى اليابان، والمفوض العام لجناح الإمارات في «إكسبو 2025 ‏أوساكا».

ورحب صاحب السمو حاكم عجمان بسعادة السفير، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهامه لتعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات واليابان بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

وتناول اللقاء استعراض جوانب من العلاقات الإماراتية - اليابانية التي تشهد نمواً متواصلاً في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وسبل توسيع آفاق التعاون المستقبلي بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز الشراكات الاستراتيجية.

وأثنى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي على مشاركة الإمارات المتميزة في «إكسبو 2025 أوساكا»، مثمنا جهود سعادة السفير وفرق العمل والمتطوعين والمشرفين على جناح الدولة، والذين يسهمون بدورهم في تعزيز التبادل الثقافي ‏والترويج لتراث الإمارات الغني وقيمها الأصيلة.

من جهته، أعرب سعادة شهاب الفهيم عن شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم عجمان على حفاوة الاستقبال، مؤكداً حرصه على مواصلة العمل لتعزيز جسور التعاون بين دولة الإمارات واليابان، ونقل صورة مشرفة عن الدولة في المحافل الدولية.

حضر اللقاء، معالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس الديوان الأميري، و الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، وعدد من المسؤولين.