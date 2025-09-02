الأربعاء 3 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حاكم عجمان يستقبل سفير الدولة لدى اليابان

حاكم عجمان يستقبل سفير الدولة لدى اليابان
2 سبتمبر 2025 18:54

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، في الديوان الأميري اليوم، سعادة شهاب ‏أحمد الفهيم، سفير الدولة لدى اليابان، والمفوض العام لجناح الإمارات في «إكسبو 2025 ‏أوساكا».
ورحب صاحب السمو حاكم عجمان بسعادة السفير، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهامه لتعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات واليابان بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.
وتناول اللقاء استعراض جوانب من العلاقات الإماراتية - اليابانية التي تشهد نمواً متواصلاً في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وسبل توسيع آفاق التعاون المستقبلي بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز الشراكات الاستراتيجية.
وأثنى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي على مشاركة الإمارات المتميزة في «إكسبو 2025 أوساكا»، مثمنا جهود سعادة السفير وفرق العمل والمتطوعين والمشرفين على جناح الدولة، والذين يسهمون بدورهم في تعزيز التبادل الثقافي ‏والترويج لتراث الإمارات الغني وقيمها الأصيلة.
من جهته، أعرب سعادة شهاب الفهيم عن شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم عجمان على حفاوة الاستقبال، مؤكداً حرصه على مواصلة العمل لتعزيز جسور التعاون بين دولة الإمارات واليابان، ونقل صورة مشرفة عن الدولة في المحافل الدولية.
حضر اللقاء، معالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس الديوان الأميري، و الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، وعدد من المسؤولين.

أخبار ذات صلة
حميد بن راشد يصدر مرسوماً أميرياً بتعيين حميد بن عمار عضواً في المجلس التنفيذي بعجمان بدرجة رئيس دائرة
حميد بن راشد يصدر مرسوماً أميرياً بتعيين راشد بن عمار رئيساً لدائرة عجمان الرقمية وعضواً في المجلس التنفيذي
المصدر: وام
حميد بن راشد النعيمي
آخر الأخبار
6 مواجهات تجعل سبتمبر «الأصعب» على الوحدة
الرياضة
6 مواجهات تجعل سبتمبر «الأصعب» على الوحدة
اليوم 16:00
الإمارات تشارك في الاجتماع التنسيقي الخليجي للدورة الـ39 لـ«تنفيذية» الاتحاد البرلماني العربي
علوم الدار
الإمارات تشارك في الاجتماع التنسيقي الخليجي للدورة الـ39 لـ«تنفيذية» الاتحاد البرلماني العربي
اليوم 15:59
حاكم الشارقة يُصدر مرسومين أميريين بشأن إنشاء وتشكيل مجلس الشارقة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
علوم الدار
حاكم الشارقة يُصدر مرسومين أميريين بشأن إنشاء وتشكيل مجلس الشارقة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
اليوم 15:56
تحذير من كوندي..«إنه الاستهلاك المفرط»
الرياضة
تحذير من كوندي..«إنه الاستهلاك المفرط»
اليوم 15:51
عطلة المولد النبوي الشريف في حكومة عجمان
علوم الدار
عطلة المولد النبوي الشريف في حكومة عجمان
اليوم 15:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©