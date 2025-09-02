الأربعاء 3 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

رئيس الدولة ورئيس غينيا بيساو يبحثان علاقات التعاون بين البلدين

رئيس الدولة ورئيس غينيا بيساو يبحثان علاقات التعاون بين البلدين
2 سبتمبر 2025 20:20

 استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، فخامة عمر سيسوكو إمبالو رئيس جمهورية غينيا بيساو الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

وبحث سموه ورئيس غينيا بيساو ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر في أبوظبي ــ فرص تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات خاصةً الاقتصادية والتجارية والتنموية بما يخدم أولويات التنمية في البلدين وتطلعاتهما إلى التقدم والازدهار.

وأكد الجانبان في هذا السياق حرصهما المتبادل على مواصلة تعزيز التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وغينيا بيساو وتوسيع آفاقهما بما يعود بالخير والنماء على شعبيهما.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

المصدر: وام
غينيا بيساو
الإمارات
محمد بن زايد
