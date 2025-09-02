الأربعاء 3 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«شرطة دبي» تستعرض المشاريع الاستراتيجية في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية

كبار الضباط خلال الاجتماع (من المصدر)
3 سبتمبر 2025 01:28

دبي (الاتحاد)

اطلع اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري في شرطة دبي، على سير العمل في الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على متابعة وتطوير المنظومة التقنية والرقمية الداعمة للعمل الأمني والشرطي. حضر الاجتماع اللواء الدكتور صالح مراد، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، وعدد من كبار الضباط.
وخلال الاجتماع، تمت مناقشة أبرز التحديات المطروحة والحلول المقترحة لمعالجتها، إلى جانب استعراض المشاريع الاستراتيجية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، وخطط تطوير الموارد البشرية وتأهيلها من خلال التدريب المستمر لتمكين الكوادر من مواكبة المتغيرات التقنية المتسارعة. واطلع اللواء المهيري على المشاريع القائمة في مجالي العمل الجنائي والمروري، والجهود المبذولة للارتقاء بخدمات المتعاملين بما ينسجم مع توجهات حكومة دبي وقيادتها الرشيدة.
وأكد حرص القيادة العامة لشرطة دبي على إعطاء الأولوية لخدمة المتعاملين وتطوير تجربتهم، مشيداً بجهود فرق العمل في الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي ودورهم المحوري في تعزيز المنظومة الأمنية الرقمية. كما شدد على دعم القيادة لجميع الموظفين لتمكينهم من تجاوز التحديات.

التقنيات الرقمية
دبي
الإمارات
شرطة دبي
الذكاء الاصطناعي
صالح مراد
