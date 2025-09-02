الأربعاء 3 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أحمد سيف المهيري يحضر التدريبات التخصصية في «المرور والدوريات»

أحمد سيف المهيري في صورة جماعية خلال الزيارة (من المصدر)
3 سبتمبر 2025 01:28

أبوظبي (الاتحاد) 

زار معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، مديرية المرور والدوريات الأمنية، حيث التقى بالضباط والأفراد، واطلع على عدد من البرامج التدريبية والتطبيقات الميدانية التي تنفذها المديرية، في إطار خططها لتعزيز الكفاءة الميدانية ورفع الجاهزية لدى المنتسبين.
وتابع معاليه جانباً من التدريبات العملية التي نفذتها الفرق المشاركة، والتي شملت تمارين ميدانية تحاكي الواقع في التعامل مع مختلف المواقف الأمنية، مثل تفتيش المركبات، وضبط المطلوبين، وعمليات السيطرة الميدانية، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة أبوظبي على مواصلة الارتقاء بقدرات الكوادر الشرطية وفق أفضل المعايير العالمية، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل المديرية في تطوير البرامج التدريبية المبتكرة، التي تسهم في تمكين المنتسبين من أداء مهامهم بكفاءة عالية، وبما يواكب التطورات المتسارعة في مجالات العمل الشرطي والأمني.

