«الشارقة للصحافة» يناقش مستقبل الإعلام في منتدى الاتصال الحكومي

الشارقة (الاتحاد)

يُشارك نادي الشارقة للصحافة الذي يعمل تحت مظلة المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، في فعاليات النسخة الـ14 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي يُعقد يومي 10 و11 سبتمبر الجاري في مركز إكسبو الشارقة، بمجموعة من الجلسات التفاعلية والمناظرات التي تستعرض أبرز التحديات الإعلامية المعاصرة، وتناقش أثر التحولات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في رسم مستقبل العمل الصحفي.

ويخصّص النادي ضمن مشاركته ركناً تفاعلياً يتيح لزوار المنتدى خوض تجربة مباشرة في التقديم الإعلامي، من خلال محاكاة النشرات الإخبارية الاحترافية، بما يتيح للجمهور فرصة مميزة لاكتشاف بيئة العمل الإعلامي عن قرب.

وتأتي جلسات النادي بالمنتدى الدولي للاتصال الحكومي في إطار التزامه بتقديم محتوى معرفي متجدّد، يُواكب التطورات التقنية والمهنية في صناعة الإعلام، وامتداداً لرؤيته في تمكين الكوادر الإعلامية.

ويتناول النادي مناظرة تحمل عنوان «الصحافة أمام الذكاء الاصطناعي.. البشر أم الآلة؟»، يشارك فيها كل من حسام النجار، المستشار في الذكاء الاصطناعي والتعليم والابتكار، وسيمون ثيثي، مستشار الإعلام والتكنولوجيا.

كما يعقد جلسة تفاعلية يقدمها الخبير في صحافة الهاتف نيك غارنيت.