الأربعاء 3 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«تنفيذي الشارقة»: بيع المركبات بالمزاد بعد 3 أشهر من حجزها

ولي عهد الشارقة خلال ترؤسه الاجتماع بحضور عبدالله بن سالم وسلطان بن أحمد (وام)
3 سبتمبر 2025 01:28

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات تشارك في الاجتماع التنسيقي الخليجي للدورة الـ39 لـ«تنفيذية» الاتحاد البرلماني العربي
حاكم الشارقة يُصدر مرسومين أميريين بشأن إنشاء وتشكيل مجلس الشارقة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

ترأّس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم.
وناقش المجلس خلال اجتماعه مجموعة من الموضوعات المتعلقة بسير العمل الحكومي، وبحث السياسات العامة للدوائر والهيئات الحكومية، ودورها في تحقيق رؤية واستراتيجية إمارة الشارقة. وأصدر المجلس قراراً بتعديل القرار رقم (3) لسنة 2016م بشأن التصرف في المركبات المحجوزة في إمارة الشارقة، وتسري أحكام القرار على المركبات المحجوزة كافة، والتي انقضت مدة لا تقل عن (3) أشهر على حجزها دون قيام مالكوها أو مُرتَهنوها برفع الحجز أو الإفراج عنها طبقاً لأحكام هذا القرار.
وبحسب التعديل في القرار، يتم التصرف في المركبات بعد مضي (3) أشهر من تاريخ توقيع الحجز عليها، وتقوم لجنة التصرف في المركبات المحجوزة بالبيع بالمزاد العلني للمركبات، التي تم حجزها من قبل الشرطة لأسباب تتعلق بحوادث مرورية أو جنائية بعد مضي (3) أشهر من إغلاق ملف الحادث المروري، أو صدور الحكم القضائي بعد التنسيق مع النيابة العامة في الإمارة.
واطلع المجلس على رد دائرة التنمية الاقتصادية حول توصيات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بشأن مناقشة سياسة الدائرة، حيث أشاد الرد بالتوصيات المطروحة من قبل المجلس الاستشاري، والتي ستسهم في خدمة القطاع الاقتصادي وتنميته بشكل أكبر بما ينعكس إيجاباً على ازدهار المجتمع، وتضمن الرد العمل على وضع التوصيات موضع التنفيذ.

الإمارات
تنفيذي الشارقة
الشارقة
المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة
المركبات المحجوزة
سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي
آخر الأخبار
6 مواجهات تجعل سبتمبر «الأصعب» على الوحدة
الرياضة
6 مواجهات تجعل سبتمبر «الأصعب» على الوحدة
اليوم 16:00
الإمارات تشارك في الاجتماع التنسيقي الخليجي للدورة الـ39 لـ«تنفيذية» الاتحاد البرلماني العربي
علوم الدار
الإمارات تشارك في الاجتماع التنسيقي الخليجي للدورة الـ39 لـ«تنفيذية» الاتحاد البرلماني العربي
اليوم 15:59
حاكم الشارقة يُصدر مرسومين أميريين بشأن إنشاء وتشكيل مجلس الشارقة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
علوم الدار
حاكم الشارقة يُصدر مرسومين أميريين بشأن إنشاء وتشكيل مجلس الشارقة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
اليوم 15:56
تحذير من كوندي..«إنه الاستهلاك المفرط»
الرياضة
تحذير من كوندي..«إنه الاستهلاك المفرط»
اليوم 15:51
عطلة المولد النبوي الشريف في حكومة عجمان
علوم الدار
عطلة المولد النبوي الشريف في حكومة عجمان
اليوم 15:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©