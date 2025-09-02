الأربعاء 3 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

إطلاق النسخة العربية من «العاصفة القادمة» للسير ليام فوكس

خليفة بن محمد بن خالد مصافحاً السير ليام فوكس خلال الفعالية (من المصدر)
3 سبتمبر 2025 01:28

أبوظبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
«تريندز» يناقش الحلول المبتكرة لاستدامة الأمن المائي
تعاون بحثي بين «مكتب الأسلحة والمواد الخطرة» و«تريندز»

شهد اليوم الافتتاحي للمؤتمر السنوي الخامس للأمن المائي المستدام، إطلاق النسخة العربية من كتاب «العاصفة القادمة: لماذا سيكتب الماء تاريخ القرن الحادي والعشرين؟» لمعالي السير ليام فوكس، وزير الدفاع البريطاني الأسبق، أحد أبرز المفكرين في القضايا الاستراتيجية الدولية، وذلك بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة وكبار المسؤولين، وعدد من ضيوف المؤتمر من أصحاب السعادة وكبار المسؤولين.
ويُعد كتاب «العاصفة القادمة» من أبرز المؤلفات التي تتناول قضية المياه باعتبارها محرّكاً رئيسياً للصراعات المستقبلية، إذ يسلّط الضوء على التحديات المرتبطة بندرة المياه الناجمة عن التغير المناخي والنمو السكاني والتحضّر، وما قد يترتب عليها من نزاعات تهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي العالمي.
ويقدّم الكتاب تحليلاً شاملاً للحلول الممكنة، جامعاً بين قضايا الأمن والتنمية والبيئة.
وأعرب السير ليام فوكس، في جلسة حوارية عقب التدشين، عن سعادته بإطلاق الكتاب بالتزامن مع انطلاق أعمال منتدى تريندز الخامس للأمن المائي المستدام، مؤكّداً أن ترجمة مؤلَّفه إلى اللغة العربية، تشكّل فرصة مهمة لنقل أفكاره ورؤاه حول أزمة المياه العالمية إلى جمهور أوسع في المنطقة.
وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن تدشين هذا الكتاب جاء في إطار حرص المركز على إثراء المكتبة العربية بأحدث الإصدارات العالمية، وتوفير مرجع علمي ومعرفي يعزز الوعي بقضية المياه، التي تُعد أحد أهم التحديات في الحاضر والمستقبل.

محمد العلي
الأمن المائي
ليام فوكس
خليفة بن محمد
خليفة بن محمد بن خالد
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
تريندز
مركز تريندز
آخر الأخبار
6 مواجهات تجعل سبتمبر «الأصعب» على الوحدة
الرياضة
6 مواجهات تجعل سبتمبر «الأصعب» على الوحدة
اليوم 16:00
الإمارات تشارك في الاجتماع التنسيقي الخليجي للدورة الـ39 لـ«تنفيذية» الاتحاد البرلماني العربي
علوم الدار
الإمارات تشارك في الاجتماع التنسيقي الخليجي للدورة الـ39 لـ«تنفيذية» الاتحاد البرلماني العربي
اليوم 15:59
حاكم الشارقة يُصدر مرسومين أميريين بشأن إنشاء وتشكيل مجلس الشارقة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
علوم الدار
حاكم الشارقة يُصدر مرسومين أميريين بشأن إنشاء وتشكيل مجلس الشارقة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
اليوم 15:56
تحذير من كوندي..«إنه الاستهلاك المفرط»
الرياضة
تحذير من كوندي..«إنه الاستهلاك المفرط»
اليوم 15:51
عطلة المولد النبوي الشريف في حكومة عجمان
علوم الدار
عطلة المولد النبوي الشريف في حكومة عجمان
اليوم 15:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©