إطلاق النسخة العربية من «العاصفة القادمة» للسير ليام فوكس

أبوظبي (الاتحاد)

شهد اليوم الافتتاحي للمؤتمر السنوي الخامس للأمن المائي المستدام، إطلاق النسخة العربية من كتاب «العاصفة القادمة: لماذا سيكتب الماء تاريخ القرن الحادي والعشرين؟» لمعالي السير ليام فوكس، وزير الدفاع البريطاني الأسبق، أحد أبرز المفكرين في القضايا الاستراتيجية الدولية، وذلك بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة وكبار المسؤولين، وعدد من ضيوف المؤتمر من أصحاب السعادة وكبار المسؤولين.

ويُعد كتاب «العاصفة القادمة» من أبرز المؤلفات التي تتناول قضية المياه باعتبارها محرّكاً رئيسياً للصراعات المستقبلية، إذ يسلّط الضوء على التحديات المرتبطة بندرة المياه الناجمة عن التغير المناخي والنمو السكاني والتحضّر، وما قد يترتب عليها من نزاعات تهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي العالمي.

ويقدّم الكتاب تحليلاً شاملاً للحلول الممكنة، جامعاً بين قضايا الأمن والتنمية والبيئة.

وأعرب السير ليام فوكس، في جلسة حوارية عقب التدشين، عن سعادته بإطلاق الكتاب بالتزامن مع انطلاق أعمال منتدى تريندز الخامس للأمن المائي المستدام، مؤكّداً أن ترجمة مؤلَّفه إلى اللغة العربية، تشكّل فرصة مهمة لنقل أفكاره ورؤاه حول أزمة المياه العالمية إلى جمهور أوسع في المنطقة.

وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن تدشين هذا الكتاب جاء في إطار حرص المركز على إثراء المكتبة العربية بأحدث الإصدارات العالمية، وتوفير مرجع علمي ومعرفي يعزز الوعي بقضية المياه، التي تُعد أحد أهم التحديات في الحاضر والمستقبل.