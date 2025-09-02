الأربعاء 3 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

«صقّاري الإمارات» يحلّق بالأطفال في رحلة التعرف على التراث الثقافي الإماراتي

3 سبتمبر 2025 01:28

أبوظبي (الاتحاد)

يشهد جناح نادي صقّاري الإمارات، في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، سلسلة من الأنشطة التعليمية والترفيهية المخصّصة للأطفال، بهدف غرس قيم الصقّارة والحفاظ على التراث الإماراتي في نفوس الأجيال الناشئة.
وتهدف الفعاليات إلى ترسيخ وتعزيز ركائز التراث الثقافي غير المادي، وتعليم الأجيال الجديدة مهارات الصقّارة التقليدية وقيمها، مع توفير تجربة تعليمية شاملة تجمع بين المعرفة والفائدة، المرح والإبداع للأطفال والزوّار على حدّ سواء. وذلك ضمن جهود النادي في تعزيز مفاهيم تقدير الطبيعة والتراث والصيد المُستدام من خلال ربطها بمهارات التعليم الحياتية. ويحرص نادي صقّاري الإمارات، من خلال جناحه في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، على تعليم الجيل الحالي قيم التراث الإماراتي وفنون الصقّارة التقليدية، مع ضمان خوضهم تجربة تفاعلية تشمل منحهم جواز سفر حُماة الصقارة والمُشاركة في نشاط «البيطري الصغير». ويستقبل برنامج الزيارات المدرسية التلاميذ في جلسات تتراوح مدتها بين 15 و20 دقيقة، تستوعب كل منها ما بين 20 و25 طالباً. ويُتيح البرنامج للأطفال التعرّف على أهم أنواع الصقور مثل الجير والشاهين والحر، وفهم فوائد أدوات الصقارة، واكتساب معلومات عن سرعة الصقر والتشريح البيولوجي لهذه الطيور الجارحة.
ويُشارك الأطفال بعد كلّ جلسة في فقرة أسئلة وأجوبة، حيث بإمكان كل طالب الحصول على جوائز إضافية عند الإجابة الصحيحة، ما يُضيف عنصراً من الحماس والتشويق للتعلم. وعند إتمام كلّ نشاط، يحصل الطفل على ختم رسمي على جوازه، مع مكافآت حصرية عند إكمال جميع الصفحات. وتتضمن فعاليات نادي صقّاري الإمارات أيضاً، برنامج «حُماة الصقارة» المُوجّه للشباب، حيث يُمكن التعرّف على جهود شباب وشابات شغوفين بالحفاظ على الصقارة، والمُشاركة في جلسات سرد قصص تفاعلية حول التراث وممارسات الصقارة التقليدية.
يُقدّم جناح النادي كذلك عرضاً توضيحياً لطريقة صُنع القهوة العربية التقليدية وسنع تقديمها. ومن أجمل ما يحتضنه نادي صقّاري الإمارات في جناحه الواسع بمعرض أبوظبي للصيد نشاط «البيطري الصغير» المُبتكر، حيث يُقدّم للأطفال فرصة فريدة للتعرّف على الفحوصات الطبية البيطرية للصقور تحت إشراف خبراء عيادة الصقور في النادي ومُساعديهم المؤهلين. وتشمل إجراءات هذا النشاط المميز فحص عين الصقر وأذنه بأجهزة خاصة، فحص الدم والعيّنات باستخدام المجهر، تثبيت وإصلاح الريش المكسور، تعليم الطفل كيفية قص ذيل الصقر وتقليم منقاره، التعرّف على كيفية تركيب أجهزة تحديد المواقع GPS لمُتابعة الصقر عند تحليقه، إضافة إلى هدايا تذكارية مجانية تُقدّم عند زيارة الجناح.

