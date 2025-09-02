أصحاب الهمم.. مهارات عالية في ترويض الخيل بمعرض «أبوظبي للصيد والفروسية»

استعرضت فارستان وفاء الدهماني وفاطمة البلوشي ضمن جناح «الإسطبلات الأميرية» في أبوظبي خلال فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية مهارات ترويض الخيل، حيث سلطت هذه المشاركة الأضواء على النجاح الكبير لبرنامج الإسطبلات الأميرية، بتعزيز وتطوير أداء أصحاب الهمم في رياضة ترويض الخيل.

وأكدت الدهماني، أن المعرض «صديق» لفئة أصحاب الهمم، بما يتضمنه من مبادرات تهدف لتمكينهم، وتطوير مهاراتهم، والارتقاء بطموحاتهم، عبر برامج تطويرية، منحتهم فرصة المشاركة بعروض «ترويض الخيل»، لتجسيد المكانة الريادية لدولة الإمارات في الاهتمام النوعي بتطلعاتهم، وتوفير البرامج الداعمة لدمجهم في المجتمع.

وأوضحت أن الإسطبلات الأميرية، بأبوظبي أتاحت لها ولزميلتها فاطمة، فرصة كبيرة عبر تبني برنامج تعزيز أداء أصحاب الهمم في رياضة ترويض الخيل، والمشاركة في تدريبات عملية في بريطانيا مع الفريق البريطاني الحائز على ميداليات ذهبية عدة، وصولاً إلى المشاركة المرتقبة في دورة لوس أنجلوس للألعاب البارالمبية 2028.