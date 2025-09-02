«منتدى هيلي» ينطلق في أبوظبي 8 سبتمبر

أبوظبي (الاتحاد)

في إطار الاهتمام المشترك بدراسة التحولات الإقليمية الكبرى، التي تعيد رسم معالم المشهد العالمي، يعقد مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، النسخة الثانية من «منتدى هيلي» السنوي في أبوظبي، وذلك يومي 8 و9 سبتمبر 2025 تحت شعار: «إعادة ضبط النظام الدولي.. التجارة والتكنولوجيا والحوكمة»، في منتجع سانت ريجيس بجزيرة السعديات، بهدف إثراء النقاشات الاستراتيجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقديم إضافات علمية وبحثية، والإسهام في تحديد ملامح البيئة العالمية في ظل التحولات السريعة والعميقة، التي تعيد تشكيل المشهد العالمي خلال المرحلة الحالية.

ويشارك في أعمال المنتدى نخبة من كبار المسؤولين وصنّاع القرار والدبلوماسيين والخبراء والمفكرين من داخل الدولة وخارجها، والذين يقدمون رؤى ثرية بشأن القضايا العالمية الراهنة، ومساراتها المستقبلية، من خلال ثلاثة محاور أساسية يشملها المنتدى وتضم: المحور الجيوسياسي، والمحور الجيواقتصادي والمحور الجيوتكنولوجي، وهي محاور اعتمدها المنتدى في نسخته الأولى، بوصفها إطاراً يساعد على تقديم رؤية شاملة لواقع النظام الدولي وتحولاته وتأثيراته الاستراتيجية على مستقبل الدول وعلاقاتها.

حيث يهتمُّ المحور الجيوسياسي، بالتعامل مع التحولات العالمية العميقة، في ظل احتدام التنافس بين القوى الكبرى، وتصاعد نفوذ القوى المتوسطة، وما تنطوي عليه «إعادة الهيكلة العالمية» من حالات عدم يقين، وإتاحتها في الوقت نفسه فرصاً لشراكات جديدة وإمكانات واعدة آخذة في التشكل في عالم متعدد الأقطاب.

أما المحور الجيواقتصادي، فهو يستكشف التغيرات الجوهرية التي يشهدها الاقتصاد العالمي في ظل ما تفرضه التجزئة والحمائية من تحديات في ظل عصر العولمة، والفرص المتاحة أمام من يمتلكون القدرة على الابتكار والتموضع الاستراتيجي، بما يُمكِّنهم من التعامل مع المشهد الاقتصادي المتطور.



التقنيات التحويلية

يغطي المحور الجيوتكنولوجي تأثيرات التقنيات التحويلية، مثل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمية، والروبوتات، التي تعيد تعريف مفهوم القوة العالمية، والأمن الوطني، والتنافسية الاقتصادية، والعلاقات الجيوسياسية، بهدف تحقيق تنمية تكنولوجية عادلة، تُسهم في إرساء الاستقرار العالمي .

يُذكر أن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، كان قد أطلق النسخة الأولى من «حوارات هيلي الإقليمية»، التي تُعد المنصة الدولية لـ«منتدى هيلي»، في 8 يوليو 2025، بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، تحت شعار «العلاقات الإماراتية - الأميركية اللاتينية.. مسارات واعدة»، وبشراكة إعلامية مع وكالة أنباء الإمارات (وام).