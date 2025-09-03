الخميس 4 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

رئيس الأمن السيبراني: مشاركة الإمارات في «إكسبو 2025 أوساكا» تجسد التزامها بالتعاون الدولي

3 سبتمبر 2025 12:15

أكد الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن مشاركة الدولة في هذا الحدث العالمي تجسد التزامها الراسخ بتعزيز التعاون الدولي وترسيخ مكانتها جسراً عالمياً للحوار والتقدم، من خلال عرض رؤيتها التنموية، وتجاربها الرائدة في مجالات الابتكار، والاستدامة، وتنمية رأس المال البشري.

وقال خلال زيارته جناح الدولة المشارك في معرض «إكسبو 2025 أوساكا» في اليابان، والذي يحمل شعار «من الأرض إلى الأثير»، إن هذه المشاركة تأتي امتدادا لرؤية الإمارات في بناء مستقبل قائم على أسس الاستدامة والازدهار، عبر تعزيز الشراكات الدولية، وتبادل الخبرات، وتحقيق توازن مدروس بين التقدم التكنولوجي والحفاظ على البيئة.

وأشاد بالجهود المبذولة لإبراز جناح الدولة بهذا الشكل المتميز، بحيث استقطب منذ انطلاق «إكسبو 2025 أوساكا» أكثر من ثلاثة ملايين زائر، ما رسّخ مكانته كأحد أبرز الأجنحة الوطنية جذباً للزوار، وشكل فضاءً تفاعلياً متميزاً داخل المعرض، احتضن الحوارات والنقاشات، وسلط الضوء على المسيرة التنموية الناجحة للدولة وإنجازاتها في القطاعات المختلفة.

ونوّه الدكتور الكويتي، بالإمكانات الكبيرة التي يوفرها معرض «إكسبو أوساكا 2025» حيث يستقبل هذا الحدث العالمي نحو 158 دولة ومنطقة إلى جانب 7 منظمات دولية، تشارك جميعها من خلال أجنحتها وعروضها وفعالياتها المتنوعة، التي صُممت بما ينسجم مع الشعار الرئيس للمعرض: «تصميم مجتمع المستقبل لحياتنا»، وتُسلّط هذه المشاركات الضوء على تاريخ وثقافة وصناعات كل دولة، إلى جانب العديد من الجوانب المميزة الأخرى.

ويقدم جناح الإمارات في المعرض، محتوى يعكس الرؤية المستقبلية لدولة الإمارات، وإسهاماتها العالمية في مجالات الاستدامة، والصحة، والتكنولوجيا، والفضاء، بالإضافة إلى استعراض إنجازات الدولة ودورها في تعزيز التقدم المشترك، وتمكين الأفراد من خلال البحث العلمي، والابتكار، وتفعيل دور الشباب.

المصدر: وام
محمد حمد الكويتي
الإمارات
