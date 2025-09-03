الخميس 4 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«أبوظبي للخلايا الجذعية» يناقش دور الذكاء الاصطناعي في العلوم الابتكارية

«أبوظبي للخلايا الجذعية» يناقش دور الذكاء الاصطناعي في العلوم الابتكارية
3 سبتمبر 2025 15:20

سلّط نخبة من كبار الباحثين والخبراء خلال مشاركتهم في ملتقى «العقول»، الذي نظمه مركز أبوظبي للخلايا الجذعية «ADSCC» أمس في فندق إرث، الضوء على الدور التحويلي للذكاء الاصطناعي في دفع مسارات الأبحاث الطبية والعلوم الحيوية نحو آفاق غير مسبوقة.
وناقش الملتقى، الذي عقد تحت شعار «الذكاء الاصطناعي في العلوم الابتكارية»، الآفاق الاستراتيجية في توظيف الذكاء الاصطناعي بمجالات حيوية تشمل اكتشاف وتصميم الأدوية، وعلم الجينوم، وتطوير أجسام النانو، ورفع كفاءة الباحثين داخل المختبرات.
وأكد المشاركون أن هذه التكنولوجيا لا تأتي بديلاً عن الإنسان، بل تعد شريكاً يضاعف قدراته، ويسرّع من وتيرة الاكتشافات الطبية، ويُحدث نقلة نوعية في مستقبل الطب.
وقال البروفيسور يندري فينتورا، الرئيس التنفيذي لمركز أبوظبي للخلايا الجذعية، إن الذكاء الاصطناعي يمثل رافداً أساسياً يعزز قدرات العقل البشري ولا يحل محله، موضحاً أن المركز يُنظر إليه كشريك محوري يسرّع الانتقال من مرحلة البحث إلى العلاج، ويرفع من مستويات الدقة العلمية، ويفتح آفاقاً لاكتشافات طبية قادرة على إحداث تحولات جذرية في حياة الناس، مؤكدا أن هذا التوجه يعكس عملياً رؤية الإمارات في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار الصحي.
من جانبها، أوضحت الدكتورة تمارا مينينديز، الباحثة في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، أن التكامل بين قوة التحليل التي يوفرها الذكاء الاصطناعي وإبداع الإنسان يشكل فرصة لإعادة صياغة علاجات المستقبل، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تمثل نقطة تحول يلتقي فيها العلم بالتكنولوجيا لمواجهة التحديات الطبية الأكثر إلحاحاً.
واختتم الملتقى بجلسة تفاعلية ونقاش مفتوح، شدد خلالها الحضور على ضرورة ترسيخ الضوابط الأخلاقية وتعزيز الإشراف البشري، باعتبارهما أساساً لضمان الثقة والمصداقية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

أخبار ذات صلة
"ياس كلينيك" وأبوظبي للخلايا الجذعية يحتفيان بنجاح زراعة نخاع العظم
المصدر: وام
مركز أبوظبي للخلايا الجذعية
آخر الأخبار
طفل فقد ذراعه يصل مع أطفال جرحى آخرين إلى لبنان لتلقي العلاج (رويترز)
الأخبار العالمية
21 ألف طفل يعانون إعاقات في غزة
اليوم 01:19
رجل يسير بجوار مركبة عسكرية متضررة في سوريا (رويترز)
الأخبار العالمية
انفجار «مخلفات حرب» قرب مطار دمشق
اليوم 01:19
الرئيسان الصيني والروسي عقب عرض عسكري في بكين (أ ف ب)
الأخبار العالمية
رئيس الصين: العالم يواجه خياراً بين السلم والحرب
اليوم 01:19
سودانيون في موقع الانهيار الأرضي الذي دمر قرية تراسين بمنطقة جبل مرة
الأخبار العالمية
البرلمان العربي يؤكد تضامنه مع الشعب السوداني عقب الانزلاق الأرضي المأساوي
اليوم 01:19
290 مليون طفل حول العالم يواجهون خطر تراجع جودة تعليمهم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«اليونيسيف»: 6 ملايين طفل معرضون لفقدان التعليم
اليوم 01:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©