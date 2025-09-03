الخميس 4 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الإمارات تشارك في الاجتماع التنسيقي الخليجي للدورة الـ39 لـ«تنفيذية» الاتحاد البرلماني العربي

الإمارات تشارك في الاجتماع التنسيقي الخليجي للدورة الـ39 لـ«تنفيذية» الاتحاد البرلماني العربي
3 سبتمبر 2025 15:59

شارك سعادة سلطان بن يعقوب الزعابي، ممثل الشعبة البرلمانية الإماراتية، للمجلس الوطني الاتحادي في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، اليوم، في الاجتماع الافتراضي التنسيقي للمجالس التشريعية الخليجية، للتحضير للدورة التاسعة والثلاثين للجنة التنفيذية للاتحاد، المقرر عقدها في 9 سبتمبر بالقاهرة.
وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة، وهي تقرير اللجنة المالية المؤقتة المكلَّفة بدراسة الطلبات المقدمة من الدول الأعضاء في الاتحاد، بخصوص الإعفاء من الديون، وتعديل اللائحة التنظيمية لجائزة التميز البرلماني العربي، والنظام الداخلي للاتحاد البرلماني العربي، ومقترح تعديل آلية التصويت على البنود الطارئة خلال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي وتعديلات اللائحة الداخلية للمجموعة العربية في الاتحاد.

المصدر: وام
الإمارات
