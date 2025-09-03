الخميس 4 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الإمارات الإفتاء الشرعي» يحدد نصاب زكاة التمور لعام 2025

«الإمارات الإفتاء الشرعي» يحدد نصاب زكاة التمور لعام 2025
3 سبتمبر 2025 19:03

أعلن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، عن تحديد مقدار نصاب زكاة التمور لهذا العام 2025، بما يعادل 541 كيلو غراما من التمر بعد تجفيفه.
وأكد المجلس أن زكاة التمور فريضةٌ مُجمع عليها إذا بلغ جميع المحصول نصابا، وتُخرج وقت الحصاد، لقول الله تعالى: ﴿...كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾، موضحاً أن النصاب يُحتسب من التمر بعد التجفيف وليس قبله، وتُصرف زكاة التمور إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾.
وقد حدد المجلس نسبة ما يخرجه المزكي من زكاة التمور إذا بلغ النصاب، وبيّن بأن النخيل التي تُسقى بمصدر مائي لا يستدعي تكلفة على مالكه، فالواجب في زكاته إخراج عُشر المحصول 10%، وأما النخيل التي تُسقى بتكلفة، فالواجب في زكاته نصف العُشر 5%، وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ ‌عَثَرِيًّا، العُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ». 
كما أفاد المجلس بأن زكاة التمور تُخرج من التمر نفسه، أو من قيمته، وقد أجاز إخراجها نقدا، وأما إخراجها رطباً فلا يجزئ، لكن إن باع المزارع الرطب، فإنه يُخرج الزكاة من قيمته عند جمع من أهل العلم. 
وتيسيراً على المزارعين وتوسعة لهم، يُحسب مقدار الزكاة على المحصول المتبقي بعد الجفاف والتصفية فقط، دون احتساب ما أكله المالك أو وزعه من الرطب قبل حصاده، فلا تجب الزكاة فيما يستهلكه أو يهديه أو يتصدق به، ما لم يتجاوز ذلك ثلث المحصول. 
ودعا المجلس مُلّاك المزارع إلى التقيد بالقوانين والتشريعات المنظمة لإخراج زكاة التمور، والالتزام بالمقدار المحدد للنصاب الصادر عن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، مؤكدا على أهمية إخراج الزكاة عن طريق الجهات الرسمية المختصة والمعتمدة في الدولة، كما يمكن للمزكين الاستفادة من خدمات الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في حساب وكيفية استخراج زكاة التمور.

 

