الخميس 4 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«قمة الذكاء الاصطناعي» تناقش أخلاقيات وتطبيقات التكنولوجيا في القطاع الصحي

«قمة الذكاء الاصطناعي» تناقش أخلاقيات وتطبيقات التكنولوجيا في القطاع الصحي
3 سبتمبر 2025 19:58

أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن تنظيم «قمة الذكاء الاصطناعي» (EHS AI Summit) تحت شعار «تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع الرعاية الصحية»، وذلك يومي 9 و 10 سبتمبر الجاري.
وتأتي هذه الخطوة الإستراتيجية لتعزيز ريادة دولة الإمارات في تبني وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي، حيث تشكل القمة إحدى الفعاليات الرئيسة على أجندة معرض الرعاية الصحية الرقمية «WHX TECH 2025» في نسخته الأولى، والذي سيقام خلال الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر بمركز دبي التجاري العالمي.
تتضمن القمة جلسات حوارية وورش عمل تفاعلية لمناقشة محاور استراتيجية، بما في ذلك أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، والذكاء الاصطناعي المسؤول، والتحليلات التنبؤية في الصحة العامة، واستشراف مستقبل الأنظمة الصحية المستدامة، إلى جانب استعراض أحدث الابتكارات والتقنيات الطبية في المؤسسة.
وتمثل القمة محطة محورية في مسيرة المؤسسة نحو دعم مستهدفات دولة الإمارات وترسيخ ريادتها في مجال الابتكار الطبي، كما توفر منصة فريدة للحوار تجمع نخبة من القادة العالميين والأكاديميين والمبتكرين، إضافة إلى خبراء محليين ومدراء تنفيذيين للذكاء الاصطناعي في الدولة، لمناقشة أحدث التوجهات في حوكمة الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المسؤولة الداعمة لرؤية الدولة المستقبلية في قطاع الرعاية الصحية.
وتواصل مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية دورها الريادي كمزود رئيس للخدمات الصحية في الدولة في قيادة جهود تبني وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم الابتكار ورفع مستوى الرعاية المقدمة للمرضى، والمساهمة في ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي رائد للصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي، تماشيا مع رؤية القيادة الرشيدة وأهداف الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031.
ويمثل الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية في تطوير منظومة الرعاية الصحية من خلال تحسين جودة الخدمات وتسريع اتخاذ القرارات الطبية وتعزيز الكفاءة التشغيلية، إذ تتطلع المؤسسة من خلال هذه القمة إلى بناء شراكات إستراتيجية وإطلاق حلول مبتكرة قادرة على دفع عجلة الابتكار والتحول الرقمي وإعادة تعريف مستقبل الرعاية الصحية في دولة الإمارات والمنطقة ككل.

أخبار ذات صلة
«شرطة دبي» تحذّر من خطورة عدم ترك مسافة الأمان بين المركبات
«مطار دبي الدولي» يحتفي بإبداعات أصحاب الهمم في معرض فني استثنائي
المصدر: وام
قمة الذكاء الاصطناعي
الرعاية الصحية
مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
الذكاء الاصطناعي
دبي
آخر الأخبار
طفل فقد ذراعه يصل مع أطفال جرحى آخرين إلى لبنان لتلقي العلاج (رويترز)
الأخبار العالمية
21 ألف طفل يعانون إعاقات في غزة
اليوم 01:19
رجل يسير بجوار مركبة عسكرية متضررة في سوريا (رويترز)
الأخبار العالمية
انفجار «مخلفات حرب» قرب مطار دمشق
اليوم 01:19
الرئيسان الصيني والروسي عقب عرض عسكري في بكين (أ ف ب)
الأخبار العالمية
رئيس الصين: العالم يواجه خياراً بين السلم والحرب
اليوم 01:19
سودانيون في موقع الانهيار الأرضي الذي دمر قرية تراسين بمنطقة جبل مرة
الأخبار العالمية
البرلمان العربي يؤكد تضامنه مع الشعب السوداني عقب الانزلاق الأرضي المأساوي
اليوم 01:19
290 مليون طفل حول العالم يواجهون خطر تراجع جودة تعليمهم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«اليونيسيف»: 6 ملايين طفل معرضون لفقدان التعليم
اليوم 01:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©