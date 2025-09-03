الخميس 4 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«بلدية العين» تطلق فعاليات «سنعنا وهويتنا»

«بلدية العين» تطلق فعاليات «سنعنا وهويتنا»
4 سبتمبر 2025 01:16

العين (وام)

أطلقت بلدية مدينة العين فعالية «سنعنا وهويتنا»- السنع الإماراتي التي تقام خلال الفترة من 5 حتى 27 سبتمبر 2025 في خمس وجهات مجتمعية تابعة للبلدية.
وتشمل الوجهات المقامة فيها الفعالية حديقة السلامات وحديقة الوادي ومنتزه واحة الهير وحديقة الظاهر وحديقة العامرة - شمال.
وتهدف الفعالية إلى تسليط الضوء على السنع الإماراتي، باعتباره أحد الركائز الأساسية للهوية الوطنية، من خلال سلسلة من الأنشطة والبرامج التراثية، التي تدمج بين التثقيف والترفيه، وتوفر مساحة تفاعلية للأسر والمجتمع.
وتتضمن الفعالية ورش عمل، وعروضاً حيّة لفنون الضيافة، وأنشطة للأطفال، ومعارض تراثية.

بلدية العين
الإمارات
العين
السنع الإماراتي
السنع
