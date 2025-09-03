«مطار دبي الدولي» يحتفي بإبداعات أصحاب الهمم في معرض فني استثنائي

دبي (الاتحاد)

كشفت مطارات دبي عن معرض فني استثنائي في مطار دبي الدولي يضمُ أعمالاً لعدد من فناني مواهب، الاستوديو الفني المخصص لأصحاب الهمم، في إطار التزامها بدعم وتمكين أصحاب الهمم.

ويضم المعرض 12 لوحة فنية تحتفي بالإبداع، ويؤكد على الشراكة الراسخة بين الجهتين ورسالتهما المشتركة في تمكين الاندماج المجتمعي، وتسليط الضوء على المواهب الملهمة.

ويمنح المعرض، الواقع في مبنى 1، المسافرين من جميع أنحاء العالم فرصة فريدة للتواصل مع العوالم الفنية التي ابتكرها هؤلاء المبدعون، والتعرف على القصص الملهمة الكامنة خلف كل عمل.

وتأتي هذه المبادرة تزامناً مع «عام المجتمع» في دولة الإمارات، وتؤكّد على التزام مطارات دبي بتقديم تجربة سفر شاملة ومرحبة بالجميع.

وقال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي وسفير مواهب: «تتحدى الأعمال الفنية المعروضة الصور النمطية وتكسر المفاهيم المألوفة، لتترك بصمة لا تنسى في قلوب ملايين المسافرين الذين يمرون عبر مطارنا يومياً. إنها تذكير قوي بأن لكل فرد قصة فريدة تستحق أن تُروى، وصوتاً جديراً بالاستماع».

من جانبها، قالت ويمي دي ماكر، مؤسسة ومديرة مواهب: «يُعد هذا المعرض شهادة حية على الموهبة الاستثنائية، وقوة العزيمة التي يتمتع بها فنانو مواهب».