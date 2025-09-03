الخميس 4 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«مطار دبي الدولي» يحتفي بإبداعات أصحاب الهمم في معرض فني استثنائي

جانب من اللوحات المعروضة (من المصدر)
4 سبتمبر 2025 01:17

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
تحت رعاية منصور بن زايد.. أبوظبي تستضيف النسخة الثانية من «جلوبال ريل 2025»
الإمارات: ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة «خط أحمر»

كشفت مطارات دبي عن معرض فني استثنائي في مطار دبي الدولي يضمُ أعمالاً لعدد من فناني مواهب، الاستوديو الفني المخصص لأصحاب الهمم، في إطار التزامها بدعم وتمكين أصحاب الهمم.
ويضم المعرض 12 لوحة فنية تحتفي بالإبداع، ويؤكد على الشراكة الراسخة بين الجهتين ورسالتهما المشتركة في تمكين الاندماج المجتمعي، وتسليط الضوء على المواهب الملهمة.
ويمنح المعرض، الواقع في مبنى 1، المسافرين من جميع أنحاء العالم فرصة فريدة للتواصل مع العوالم الفنية التي ابتكرها هؤلاء المبدعون، والتعرف على القصص الملهمة الكامنة خلف كل عمل.
وتأتي هذه المبادرة تزامناً مع «عام المجتمع» في دولة الإمارات، وتؤكّد على التزام مطارات دبي بتقديم تجربة سفر شاملة ومرحبة بالجميع.
وقال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي وسفير مواهب: «تتحدى الأعمال الفنية المعروضة الصور النمطية وتكسر المفاهيم المألوفة، لتترك بصمة لا تنسى في قلوب ملايين المسافرين الذين يمرون عبر مطارنا يومياً. إنها تذكير قوي بأن لكل فرد قصة فريدة تستحق أن تُروى، وصوتاً جديراً بالاستماع».
من جانبها، قالت ويمي دي ماكر، مؤسسة ومديرة مواهب: «يُعد هذا المعرض شهادة حية على الموهبة الاستثنائية، وقوة العزيمة التي يتمتع بها فنانو مواهب».

أصحاب الهمم
دبي
الإمارات
مطار دبي
مطار دبي الدولي
الأعمال الفنية
مطارات دبي
آخر الأخبار
طفل فقد ذراعه يصل مع أطفال جرحى آخرين إلى لبنان لتلقي العلاج (رويترز)
الأخبار العالمية
21 ألف طفل يعانون إعاقات في غزة
اليوم 01:19
رجل يسير بجوار مركبة عسكرية متضررة في سوريا (رويترز)
الأخبار العالمية
انفجار «مخلفات حرب» قرب مطار دمشق
اليوم 01:19
الرئيسان الصيني والروسي عقب عرض عسكري في بكين (أ ف ب)
الأخبار العالمية
رئيس الصين: العالم يواجه خياراً بين السلم والحرب
اليوم 01:19
سودانيون في موقع الانهيار الأرضي الذي دمر قرية تراسين بمنطقة جبل مرة
الأخبار العالمية
البرلمان العربي يؤكد تضامنه مع الشعب السوداني عقب الانزلاق الأرضي المأساوي
اليوم 01:19
290 مليون طفل حول العالم يواجهون خطر تراجع جودة تعليمهم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«اليونيسيف»: 6 ملايين طفل معرضون لفقدان التعليم
اليوم 01:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©