أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم عن إجراءات السلامة أثناء تكون السحب الركامية وما يصاحبها من أمطار .

وفي منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أكد على أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات في حال هطول الأمطار، والابتعاد عن مناطق جريان الأودية وتجمع المياه، وتجنب التواجد في الأماكن المفتوحة أو المرتفعة أثناء حدوث البرق والرعد.

وشدد المركز الوطني للأرصاد على الانتباه لهبات الرياح الهابطة التي قد تؤدي إلى تطاير الأجسام الصلبة وتدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً.

وناشد المركز الجميع بضرورة متابعة النشرات و التقارير الصادرة من المركز الوطني للأرصاد وعدم تداول الاشاعات.