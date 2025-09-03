الخميس 4 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«شرطة دبي» تحذّر من خطورة عدم ترك مسافة الأمان بين المركبات

«شرطة دبي» تحذّر من خطورة عدم ترك مسافة الأمان بين المركبات
4 سبتمبر 2025 01:17

دبي (الاتحاد)

حذّر العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، من خطورة عدم ترك مسافة الأمان القانونية بين المركبات، نظراً لتسبب هذه المُخالفة في وقوع حوادث بليغة أو مُميتة، مؤكداً أن الإحصائيات تُظهر أن تَصادمات المَركبات الناتجة عن عدم ترك مسافة أمان تُعد من أكثر أنواع الحوادث شيوعاً.
جاء ذلك عُقب وفاة شخصٍ وإصابة 2 آخرين، بإصابات مُتفاوتة في حادث تصادم وقع مساء يوم الاثنين الماضي، بين 3 مركبات على شارع الإمارات، بعد جسر نادي دبي باتجاه الشارقة، نتيجة عدم ترك مسافة أمان كافية، وهو ما يُعد من أبرز الأسباب المؤدية إلى الحوادث المرورية الخطرة على الطرق السريعة.
وأوضح العميد ابن سويدان أن غرفة القيادة والسيطرة تلقت بلاغاً بالحادث في تمام الساعة 13:30 مساءً. 
وأظهرت التحقيقات الأولية أن الحادث وقع بسبب عدم التزام أحد سائقي المركبات بترك مسافة أمان كافية خلف الأخرى التي تسير أمامه، الأمر الذي أدى إلى وقوع الاصطدام، ووفاة شخص وإصابة 2 آخرين بإصابات متفاوتة تراوحت بين المتوسطة والبسيطة، ونُقلا على إثرها للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
وأشار إلى أن خبراء حوادث السير انتقلوا فوراً إلى الموقع، وباشروا إجراءات المعاينة وجمع الأدلة الفنية لتحديد الأسباب الدقيقة للحادث. فيما قامت الدوريات المرورية بتأمين موقع الحادث.
ودعا مدير الإدارة العامة للمرور، السائقين إلى التحلي بالحذر والانتباه أثناء القيادة، مشدداً على أن التقيد بالأنظمة المرورية يُسهم في حماية الجميع.

مسافة الأمان
دبي
شرطة دبي
الإمارات
جمعة بن سويدان
الإدارة العامة للمرور
السلامة المرورية
الحوادث المرورية
