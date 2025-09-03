الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع التوسعة الجديد لفرع «مدارس دبي» في «ند الشبا»

دبي (الاتحاد)

تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أعلنت مؤسسة صندوق المعرفة الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع التوسعة الجديد لفرع «مدارس دبي» في منطقة ند الشبا، وذلك ضمن الجهود المتواصلة لرفد القطاع التعليمي في الإمارة بخيارات تعليمية نوعية، وتصميم نموذج تعليمي متطور عالمي المستوى فيها، بما يدعم أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33، الرامية إلى تعزيز جودة التعليم، وبناء جيل واعد يواكب تطلعات دبي المستقبلية، وبما يتماشى مع استراتيجية دبي للتعليم 33.

ويسهم المشروع في تحقيق الخطة الاستراتيجية لتوسعة «مدارس دبي»، التي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في يناير 2024 بقيمة 530 مليون درهم، لرفع القدرة الاستيعابية الإجمالية لـ«مدارس دبي».

ويعزّز المشروع الطاقة الاستيعابية لفرع ند الشبا من خلال تنفيذ مرحلتين رئيسيتين، حيث تم إنجاز المرحلة الأولى قبل بدء العام الدراسي 2025 - 2026، وبناء 31 صفاً دراسياً جديداً بطاقة استيعابية تبلغ 777 طالباً.

أما المرحلة الثانية، والمزمع إنجازها في يوليو 2026، فسترفع الطاقة الاستيعابية بشكل تدريجي إلى 2,664 مقعداً، عبر إنشاء 114 صفاً دراسياً، و31 مختبراً وقاعة متخصصةً، ما يواكب حجم النمو السكاني، ويعزّز فرص الوصول إلى تعليم عالي الجودة.

كما يضم مشروع التوسعة مرافق رياضية متكاملة، تشمل مسبحاً داخلياً نصف أولمبي، وملعب كرة قدم مطابقاً للمعايير الدولية، وصالة رياضية داخلية، وصالة لياقة بدنية، وملاعب خارجية متعددة الاستخدامات، بما يعزّز مفهوم «التعليم الشامل» الذي يجمع بين التميُّز الأكاديمي والرياضي.

وقال معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس اللجنة التوجيهية لـ«مدارس دبي»: تحرص إمارة دبي على توفير المقومات، التي تسهم في إنشاء منظومة تعليمية مبتكرة شاملة تبني القدرات وتستكشف الإمكانات وتنمي المواهب وتتطور باستمرار، وبرؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تواصل الجهات المعنية وبشكل تكاملي إثراء المنظومة التعليمية لتواكب أعلى المعايير العالمية، ولتكون في مصاف أفضل 10 مدن من حيث جودة التعليم عالمياً وفق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 واستراتيجية دبي للتعليم 2033.

وأضاف معالي البسطي: مشروع مدارس دبي الذي يحظى بمتابعة حثيثة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، هو مشروع استراتيجي لمستقبل دبي وطلبتها، ويعزّز الدافع المعرفي، ويرسّخ استخدام تقنيات الغد ومهارات المستقبل لريادة قطاعاته، ويجعل من ترسيخ القيم والهوية الإماراتية غاية وأولوية.

وثمّن معاليه الجهود المتميزة التي تبذلها بلدية دبي ومؤسسة صندوق المعرفة في دعم هذا المشروع، ما يعكس روح العمل المؤسسي المتكامل، الذي يميّز إمارة دبي، مؤكداً أن هذا التعاون الاستراتيجي يعزّز من قدرة الإمارة على تحقيق أهدافها الطموحة في قطاع التعليم.