إقبال كبير على مبادرة «تخفيض النقاط المرورية» في «أبوظبي للصيد والفروسية»

أبوظبي (الاتحاد)

شهدت خدمات برامج النقاط المرورية، والتي تقدمها إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة قسم برامج النقاط المرورية في شرطة أبوظبي إقبالاً كبيراً من قائدي المركبات ممن عليهم نقاط مرورية خلال زيارتهم لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

وأكد العميد أحمد جمعة الخييلي، مدير إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة، أن المبادرة تأتي ضمن حرص شرطة أبوظبي على تقديم خدمات استباقية ونوعية لتحقيق أولوياتها وأهدافها الاستراتيجية وهي أمن الطرق، وتعزيز التوعية والثقافة المرورية، واستباقية وجودة الخدمات.

وأوضح أن الخدمات المقدمة في المعرض، هي برنامج تخفيض النقاط المرورية من خلال تخفيض 8 نقاط مرورية في حال وجود أقل من 24 نقطة مرورية على رخصة القيادة مقابل رسوم وقدرها 800 درهم، وحضور دورة تأهيل مخالفي قانون السير والمرور، وبرنامج استرجاع رخصة القيادة، في حال وجود 24 نقطة مرورية على رخصة قيادة قائد المركبة، مقابل رسوم وقدرها 2400 درهم، وحضور دورة تأهيل مخالفي قانون السير والمرور.

وقال المقدم نهيان محمد بن زيتون المهيري، رئيس قسم برامج النقاط المرورية في إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة: إن منصة الإدارة قدمت شرحاً وافياً للزوار من قائدي المركبات «مرتكبي النقاط المرورية» للاستفادة من الخدمات، والتي تعتبر من الخدمات المعتمدة في شرطة أبوظبي، وقد استفاد منها سائقو المركبات الخفيفة المترتبة عليهم نقاط مرورية من 8 إلى 23 نقطة، كما استفاد قائدو المركبات ممن عليهم 24 نقطة مرورية من خدمة استرجاع رخصة القيادة بعد استكمال الإجراءات.