علي النعيمي يستقبل سفير أوكرانيا لدى الدولة

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، أمس، في أبوظبي، الدكتور أوليكساندر بالانوتسا، سفير جمهورية أوكرانيا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور شيخة سعيد الكعبي، عضو المجلس الوطني الاتحادي.

ورحّب معالي الدكتور علي النعيمي، بسفير أوكرانيا في دولة الإمارات، متمنياً له التوفيق في مهام عمله الجديد، بما يعزّز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في جميع المجالات لا سيما البرلمانية، مؤكداً على الدور الفاعل للدبلوماسية البرلمانية في مواكبة تطلعات البلدين والشعبين الصديقين، حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يعود بالخير والازدهار على الجميع.