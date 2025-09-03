الخميس 4 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الإمارات تستضيف مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي 8 سبتمبر

4 سبتمبر 2025 01:17

دبي (الاتحاد)

تستضيف دولة الإمارات أعمال مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي في دورته الـ28، خلال الفترة من 8 حتى 19 سبتمبر 2025، في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 2000 مشارك من 192 دولة عضواً في الاتحاد، إضافة للعديد من المشاركين عبر قنوات التواصل المرئية. 
وتأتي استضافة المؤتمر في دبي في إطار تمكين الجهود الدولية الرامية إلى رسم ملامح مستقبل قطاع البريد والخدمات اللوجستية.
وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس اللجنة العليا للتحضير والإشراف على مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الـ28: إن استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث العالمي تؤكد نهجها الاستباقي في بناء منظومة دولية متكاملة تُعزّز التواصل بين الدول، وتوفّر منصّات للحوار العملي الهادف إلى تطوير سياسات منسجمة مع متطلبات المستقبل.
وقال بدر سليم سلطان العلماء، الرئيس الفخري للمؤتمر ورئيس مجلس إدارة سفن إكس (7X): إن المؤتمر يعد المنصة الرئيسة لتوحيد الجهود الدولية نحو منظومة بريدية ولوجستية أكثر كفاءة وشمولاً وأمناً، وستُسهم المخرجات المقرر اعتمادها، وعلى رأسها استراتيجية دبي التي ستحدد ملامح توجّهات الاتحاد المستقبلية، في تعزيز تجربة الأفراد والمؤسسات عبر اعتماد معايير موحّدة للخدمة وتطوير آليات التكامل الرقمي.

مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي
الإمارات
دبي
قطاع البريد العالمي
البريد
الخدمات اللوجستية
قطاع الخدمات اللوجستية
