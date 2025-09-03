«إقامة دبي» تحصد جائزة عالمية في الحوكمة

دبي (وام)

حققت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي إنجازاً نوعياً، بفوزها بجائزة عالمية عن فئة «أفضل جهة في الحوكمة المؤسسية - القطاع الحكومي 2025» من مجلة Global Banking & Finance Review الدولية، لتصبح بذلك أول جهة حكومية في الشرق الأوسط تحصد هذه الجائزة.

وأعرب الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، عن فخره بهذا الإنجاز، قائلاً: نهدي هذا التكريم إلى قيادتنا الرشيدة التي وفرت لنا الرؤية والدعم، ونؤكد التزامنا بمواصلة تطوير منظومة الحوكمة المؤسسية.

وأكدت الدكتورة حنان عبدالله المرزوقي، مدير إدارة الحوكمة المؤسسية والامتثال، أن الفوز يعكس ثمرة العمل المؤسسي وجهود فرق العمل.