علوم الدار

أمطار على مناطق بالدولة

3 سبتمبر 2025 22:18

إبراهيم سليم (أبوظبي) 

هطلت أمطار متفاوتة الشدة على بعض المناطق بالدولة، اليوم، ودعا المركز الوطني للأرصاد، إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة السيارات، عند هطول الأمطار، والابتعاد عن مناطق جريان الأودية، وتجمّع المياه، وتجنّب التواجد في الأماكن المفتوحة، أو المرتفعة أثناء حدوث البرق والرعد، والانتباه لهبات الرياح الهابطة التي تؤدي إلى تطاير الأجسام الصلبة وتدنّي مدى الرؤية الأفقية.
وساد طقس صحو إلى غائم جزئياً، مع تكّون بعض السحب الركامية شرقاً صاحبها سقوط أمطار، ويكون الطقس رطباً ليلاً وصباح غد على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار والأتربة مع السحب، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.
ويتوقع المركز أن يكون طقس الغد صحواً إلى غائم جزئياً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً، تمتد على بعض المناطق الداخلية يصاحبها سقوط أمطار، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية الغربية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة مع السحب، وسرعتها من10إلى25تصل إلى45كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.
كما يتوقّع المركز أن يكون طقس الجمعة صحواً إلى غائم جزئياً، مع احتمال تكّون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً يصاحبها سقوط أمطار، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، وسرعتها من10إلى25تصل إلى40كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.
ووفقاً لتقرير المركز الوطني للأرصاد فإن الدولة  تتأثر بامتداد منخفض سطحي وعلوي من الجنوب، وتقدم خط الالتقاء المداري (ITCZ) وتحرُّكه من الجنوب باتجاه الدولة، وتدفق كتلة هوائية رطبة من بحر العرب وبحر عُمان باتجاه الدولة، وارتفاع درجات الحرارة خلال فترة النهار، وأيضاً بسبب وجود الجبال الشرقية تتكون السحب الركامية على مناطق متفرقة.. وتتأثر بعض المناطق الشرقية والجنوبية وتمتد على بعض المناطق الداخلية، وتكوّن سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة، مع البرق والرعد أحياناً وسقوط حبات البرد الصغيرة، خاصة يومي الأربعاء والخميس.

 

 

