علوم الدار

ولي عهد رأس الخيمة يستقبل ممثل برنامج الأغذية العالمي في دول الخليج

ولي عهد رأس الخيمة يستقبل ممثل برنامج الأغذية العالمي في دول الخليج
3 سبتمبر 2025 22:34

استقبل سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، في مجلس ند الحبي برأس الخيمة، ستيفن أندرسون مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي بدولة الإمارات وممثل البرنامج لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، والوفد المرافق له.

ونقل أندرسون، خلال اللقاء، شكر سعادة سندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، لسموه على التبرع السخي الذي قدمه لدعم عمليات البرنامج في قطاع غزة، حيث تم تصنيف سموه ضمن أكبر خمسة متبرعين أفراد على مستوى العالم بفضل مساهماته الإنسانية الشخصية لدعم البرنامج في غزة، ما مكّن البرنامج من توفير مساعدات غذائية منقذة للحياة لعدد كبير من الأسر في غزة، في ظل تفاقم التحديات الإنسانية.

المصدر: وام
