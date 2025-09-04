الجمعة 5 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة: ندعو الله أن يعم السلام والاستقرار المنطقة والعالم أجمع

رئيس الدولة: ندعو الله أن يعم السلام والاستقرار المنطقة والعالم أجمع
4 سبتمبر 2025 09:47

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في ذكرى المولد النبوي الشريف داعياً سموه الله تعالى أن يعم السلام والاستقرار المنطقة والعالم أجمع.

أخبار ذات صلة
حمدان بن زايد: نستلهم من رسالة خير الخلق قيم الرحمة والتسامح
ولي عهد رأس الخيمة: المولد النبوي مناسبة لتعزيز قيم التسامح والسلام

وقال سموه عبر حسابه على منصة إكس: «في ذكرى مولد سيدنا، محمد صلى الله عليه وسلم، نبي الإنسانية والمحبة والأخلاق الكريمة، ندعو الله تعالى أن يعم السلام والاستقرار المنطقة والعالم أجمع، وتنعم البشرية بالأمن والوفاق».

في ذكرى مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نبي الإنسانية والمحبة والأخلاق الكريمة، ندعو الله تعالى أن يعم السلام والاستقرار المنطقة والعالم أجمع، وتنعم البشرية بالأمن والوفاق.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المولد النبوي
رئيس الدولة
محمد بن زايد
آخر الأخبار
«الأبيض» يكشف عن «الأسلحة الجديدة» في «التجربة السورية»
الرياضة
«الأبيض» يكشف عن «الأسلحة الجديدة» في «التجربة السورية»
اليوم 16:00
«الشارقة ووريورز» بطل «موانئ دبي للكريكيت»
الرياضة
«الشارقة ووريورز» بطل «موانئ دبي للكريكيت»
اليوم 15:52
«الرياضة للجميع» يعتمد المناصب الإدارية
الرياضة
«الرياضة للجميع» يعتمد المناصب الإدارية
اليوم 15:38
«الإمارات للدراجات» يرفع الحصاد إلى 78 فوزاً في موسم 2025
الرياضة
«الإمارات للدراجات» يرفع الحصاد إلى 78 فوزاً في موسم 2025
اليوم 15:36
مجلس وزراء الخارجية العرب يؤكد وحدة سوريا وسيادتها ويشدد على الحل السياسي للأزمة
علوم الدار
مجلس وزراء الخارجية العرب يؤكد وحدة سوريا وسيادتها ويشدد على الحل السياسي للأزمة
اليوم 14:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©