الجمعة 5 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أنور قرقاش: السعودية والإمارات تسعيان معاً لتعزيز السلام والاستقرار في ظروف استثنائية

4 سبتمبر 2025 12:26

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات تسعيان معاً لتعزيز السلام والاستقرار في ظروف استثنائية.
وقال معاليه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، حفظهما الله، اتسم بتجانس الأفكار والمواقف حيال القضايا الإقليمية».
وأضاف معاليه: «المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات تسعيان معاً لتعزيز السلام والاستقرار في ظروف استثنائية، والتنسيق والتشاور المستمر ركيزة أساسية لترسيخ رؤية مشتركة نحو مستقبل أكثر استقراراً للمنطقة».

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
أنور قرقاش
الإمارات
محمد بن زايد
محمد بن سلمان
السعودية
