حمدان بن محمد: في ذكرى مولد الرسول الأكرم نستذكر أسمى معاني الأخلاق الحسنة والرحمة

أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن في ذكرى مولد الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، نستذكر أسمى معاني الأخلاق الحسنة والرحمة.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: « في ذكرى مولد الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، نستذكر أسمى معاني الأخلاق الحسنة والرحمة.. كانت ولادته إيذاناً بميلاد رسالة سامية حملت الخير للبشرية وأضاءت القلوب بالهداية والخير».

وأضاف سموه: «وفي هذه المناسبة، نبارك لقيادتنا الرشيدة، وشعبنا العزيز، والأمة العربية والإسلامية، ونسأل الله أن يعمّ الخير والسلام».