الجمعة 5 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
حمدان بن محمد: في ذكرى مولد الرسول الأكرم نستذكر أسمى معاني الأخلاق الحسنة والرحمة

حمدان بن محمد: في ذكرى مولد الرسول الأكرم نستذكر أسمى معاني الأخلاق الحسنة والرحمة
4 سبتمبر 2025 12:36

أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن في ذكرى مولد الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، نستذكر أسمى معاني الأخلاق الحسنة والرحمة.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: « في ذكرى مولد الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، نستذكر أسمى معاني الأخلاق الحسنة والرحمة.. كانت ولادته إيذاناً بميلاد رسالة سامية حملت الخير للبشرية وأضاءت القلوب بالهداية والخير».
وأضاف سموه: «وفي هذه المناسبة، نبارك لقيادتنا الرشيدة، وشعبنا العزيز، والأمة العربية والإسلامية، ونسأل الله أن يعمّ الخير والسلام».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن محمد
الإمارات
المولد النبوي الشريف
