الجمعة 5 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عبدالله بن زايد يعين رزان المبارك مبعوثاً خاصاً لشؤون الطبيعة

عبدالله بن زايد يعين رزان المبارك مبعوثاً خاصاً لشؤون الطبيعة
4 سبتمبر 2025 14:02

في إطار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز مكانتها كدولة رائدة وذات دور محوري على الساحة الدولية في مجالات الحفاظ على الطبيعة وحماية التنوع البيولوجي، ومن خلال دعم المواقف الوطنية، وتعزيز أجندة دولة الإمارات في مجال الطبيعة على الصعيد الدولي، أصدر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، قراراً بتعيين سعادة رزان خليفة المبارك مبعوثاً خاصاً لوزير الخارجية لشؤون الطبيعة.
ويأتي هذا التعيين ليعزز الدور الاستراتيجي لدولة الإمارات في القضايا الدولية المرتبطة بحماية الطبيعة والتنوع البيولوجي، ويسهم في تقديم التوصيات المتعلقة بمواءمة السياسات الخارجية ذات الصلة بين وزارة الخارجية والجهات الوطنية المعنية، بما يضمن تكامل أهداف حماية البيئة مع أولويات الدولة الاستراتيجية، ودعم وضع أجندة وطنية موحدة وفعالة في هذا المجال، تسهم في تحقيق رؤية الإمارات للتنمية المستدامة، وتعزز مشاركتها الفاعلة، مع التأكيد على أهمية العمل المشترك لمواجهة تحديات الطبيعة المتسارعة.
ويؤكد هذا القرار التزام دولة الإمارات الراسخ بالحفاظ على الطبيعة وحماية التنوع البيولوجي، وتعزيز الدبلوماسية البيئية على المستويين الإقليمي والدولي، كما يجسد المكانة الريادية لسعادة رزان المبارك في المحافل الدولية، حيث شغلت منصب رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP28) الذي استضافته دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي عام 2023، إلى جانب مساهماتها المتعددة في مجالات حفظ الطبيعة على الصعيد العالمي.

المصدر: وام
الإمارات
عبدالله بن زايد
