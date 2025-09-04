الجمعة 5 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الإمارات للإفتاء الشرعي»: كيف نحتفي بسيرة النبي الكريم؟

«الإمارات للإفتاء الشرعي»: كيف نحتفي بسيرة النبي الكريم؟
4 سبتمبر 2025 16:07

نشر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، عن كيفية الإحتفاء بسيرة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام.

- تعظيم مقام النبي واستحضار فضل الصلاة عليه امتثالا القوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِيمًا).
- ذكر شمائله والاطلاع على سيرته المباركة باستعراض مواقفه العطرة وتعاليمه السمحة لتقتدى بهديه وتستنير بنوره الأجيال الناشئة.
- الاقتداء بهديه الشريف، والتمسك بسنته الحميدة، والتحلي بفضائله النبيلة، مصداقا لقول الله تعالى: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةً .
- التمثل بالأخلاق النبوية كالصدق، والأمانة، والرافة والتعايش والتسامح التي دعانا إليها النبي بنحو قوله عليه السلام: "إنما . بعثت لأتمم مكارم الأخلاق".
- التأكيد على وحدة المجتمع وتماسك أفراده، والامتثال لمبادئ النبي الأمين في تعزيز الائتلاف الإنساني وشحذ الهمم نحو الابتكار والإبداع في نفوس الناشئة.
- ترسيخ قيم التيسير والرحمة والمودة في صلة الأرحام وتعاملاتنا الأسرية والمهنية والإنسانية على منهاج النبوة، كما قال تعالى: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.
- تعزيز الولاء للوطن ومحبة القيادة الرشيدة بالدعاء لهم وللوطن الغالي بدوام أمنه واستقراره ورقيه وازدهاره، كما في قوله عز من قائل: رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ امناء.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المولد النبوي الشريف
مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي
الإمارات
