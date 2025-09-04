«الإمارات للإفتاء الشرعي»: كيف نحتفي بسيرة النبي الكريم؟

نشر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، عن كيفية الإحتفاء بسيرة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام.



- تعظيم مقام النبي واستحضار فضل الصلاة عليه امتثالا القوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِيمًا).

- ذكر شمائله والاطلاع على سيرته المباركة باستعراض مواقفه العطرة وتعاليمه السمحة لتقتدى بهديه وتستنير بنوره الأجيال الناشئة.

- الاقتداء بهديه الشريف، والتمسك بسنته الحميدة، والتحلي بفضائله النبيلة، مصداقا لقول الله تعالى: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةً .

- التمثل بالأخلاق النبوية كالصدق، والأمانة، والرافة والتعايش والتسامح التي دعانا إليها النبي بنحو قوله عليه السلام: "إنما . بعثت لأتمم مكارم الأخلاق".

- التأكيد على وحدة المجتمع وتماسك أفراده، والامتثال لمبادئ النبي الأمين في تعزيز الائتلاف الإنساني وشحذ الهمم نحو الابتكار والإبداع في نفوس الناشئة.

- ترسيخ قيم التيسير والرحمة والمودة في صلة الأرحام وتعاملاتنا الأسرية والمهنية والإنسانية على منهاج النبوة، كما قال تعالى: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.

- تعزيز الولاء للوطن ومحبة القيادة الرشيدة بالدعاء لهم وللوطن الغالي بدوام أمنه واستقراره ورقيه وازدهاره، كما في قوله عز من قائل: رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ امناء.