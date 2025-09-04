الجمعة 5 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

ضمن «عملية الفارس الشهم 3».. الإمارات تمدُّ يدّ العون للقطاع الصحي في غزة عبر قافلة مساعدات

ضمن «عملية الفارس الشهم 3».. الإمارات تمدُّ يدّ العون للقطاع الصحي في غزة عبر قافلة مساعدات
4 سبتمبر 2025 15:58
4 سبتمبر 2025 15:58

دخلت اليوم قافلة مساعدات إماراتية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المصري، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في ظل الظروف الراهنة وضمن «عملية الفارس الشهم 3» الإنسانية.
تتألف القافلة من 23 شاحنة، شملت 16 شاحنة محملة بالمساعدات الطبية مقدمة من دولة الإمارات إلى منظمة الصحة العالمية في قطاع غزة، ليتم توزيعها على المستشفيات داخل قطاع غزة.
وتضمّنت هذه المساعدات الأدوية والمحاليل الطبية والأجهزة الطبية المنقذة للحياة «أجهزة التنفس الصناعي، غسيل الكلى وفلاترها، وأجهزة الاستنشاق لدعم حالات الجهاز التنفسي، ومضخات المحاليل، وأجهزة قياس السكر».
كما تضمّنت بعض تجهيزات الرعاية والأثاث الطبي مثل الأَسِرة الطبية المتطورة وأسِرة الأطفال وحديثي الولادة ونقالات المرضى المخصّصة لنقل المصابين بين الأقسام والكراسي المتحركة والعصي الطبية «عكاكيز» إضافة إلى التجهيزات المساندة مثل الثلاجات المخصصة لحفظ الأدوية الحساسة واللقاحات وغيرها. كما ضمت القافلة 7 شاحنات تحمل مواد غذائية متنوعة.
وتواصل دولة الإمارات من خلال عملية الفارس الشهم 3، تقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني في غزة، والتخفيف من معاناته، وتوفير الاحتياجات الأساسية للفئات الأكثر ضعفاً، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.

المصدر: وام
