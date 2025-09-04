الجمعة 5 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات تترأس أعمال الدورة العادية لمجلس الجامعة العربية

الإمارات تترأس أعمال الدورة العادية لمجلس الجامعة العربية
4 سبتمبر 2025 17:17

ترأست دولة الإمارات، اليوم، أعمال الدورة العادية الـ 164 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، التي عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني.
مثّل دولة الإمارات في رئاسة أعمال الدورة معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، حيث ناقش المجلس تقرير الأمين العام حول نشاط الأمانة العامة وتنفيذ قرارات المجلس بين الدورتين (163-164)، إلى جانب التقرير نصف السنوي لهيئة متابعة القرارات والالتزامات. 
واستعرض المجلس عدداً من الملفات العربية والإقليمية. 

المصدر: وام
الإمارات
الجامعة العربية
مجلس الجامعة العربية
جامعة الدول العربية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
