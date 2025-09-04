الإمارات تترأس أعمال الدورة العادية لمجلس الجامعة العربية

ترأست دولة الإمارات، اليوم، أعمال الدورة العادية الـ 164 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، التي عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني.

مثّل دولة الإمارات في رئاسة أعمال الدورة معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، حيث ناقش المجلس تقرير الأمين العام حول نشاط الأمانة العامة وتنفيذ قرارات المجلس بين الدورتين (163-164)، إلى جانب التقرير نصف السنوي لهيئة متابعة القرارات والالتزامات.

واستعرض المجلس عدداً من الملفات العربية والإقليمية.