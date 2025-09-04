الجمعة 5 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الشيخة فاطمة: المولد النبوي مناسبة لتعزيز قيم الرحمة والتسامح

الشيخة فاطمة: المولد النبوي مناسبة لتعزيز قيم الرحمة والتسامح
4 سبتمبر 2025 17:24

رفعت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أسمى التهاني والتبريكات إلى الشعب الإماراتي والأمة العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
وأكدت سموها أن هذه الذكرى العطرة تمثّل محطة إيمانية عظيمة، نستحضر فيها قيم الرحمة والتسامح والعدل، التي جسّدها النبي محمد صلى الله عليه وسلم في رسالته الخالدة، مشيرة إلى أن السير على نهجه الكريم هو الطريق لتعزيز وحدة الأمة وبناء مجتمعات متماسكة يسودها الأمن والسلام.
وقالت سموها: «نسأل الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على وطننا الغالي والأمة الإسلامية باليمن والبركات، وأن يعم الأمن والاستقرار شعوب العالم كافة».

أخبار ذات صلة
«الأبيض» يكشف عن «الأسلحة الجديدة» في «التجربة السورية»
«الشارقة ووريورز» بطل «موانئ دبي للكريكيت»
المصدر: وام
المولد النبوي الشريف
فاطمة بنت مبارك
الإمارات
آخر الأخبار
«الأبيض» يكشف عن «الأسلحة الجديدة» في «التجربة السورية»
الرياضة
«الأبيض» يكشف عن «الأسلحة الجديدة» في «التجربة السورية»
اليوم 16:00
«الشارقة ووريورز» بطل «موانئ دبي للكريكيت»
الرياضة
«الشارقة ووريورز» بطل «موانئ دبي للكريكيت»
اليوم 15:52
«الرياضة للجميع» يعتمد المناصب الإدارية
الرياضة
«الرياضة للجميع» يعتمد المناصب الإدارية
اليوم 15:38
«الإمارات للدراجات» يرفع الحصاد إلى 78 فوزاً في موسم 2025
الرياضة
«الإمارات للدراجات» يرفع الحصاد إلى 78 فوزاً في موسم 2025
اليوم 15:36
مجلس وزراء الخارجية العرب يؤكد وحدة سوريا وسيادتها ويشدد على الحل السياسي للأزمة
علوم الدار
مجلس وزراء الخارجية العرب يؤكد وحدة سوريا وسيادتها ويشدد على الحل السياسي للأزمة
اليوم 14:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©