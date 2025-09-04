الجمعة 5 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

طقس غائم جزئيا مع فرصة سقوط أمطار غدا

أبوظبي
4 سبتمبر 2025 17:57

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً وتمتد على بعض المناطق الساحلية يصاحبها سقوط أمطار.
كما توقع المركز أن يكون الطقس رطبا ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مثيرة الغبار والأتربة مع السحب، تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 50 كم/س.
وأشار، في نشرته اليومية، إلى أن الموج سيكون خفيفا إلى متوسط في كل من الخليج العربي وبحر عمان.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:
المدينة              الحرارة العظمى    الحرارة الصغرى    الرطوبة العظمى    الرطوبة الصغرى
أبوظبي                44 29 70 20
دبي                    43 31 75 35
الشارقة               43 29 75 15
عجمان               40 31 75 15
أم القيوين            37 31 75 15
رأس الخيمة        41 29 75 15
الفجيرة              35 30 85 50
العـين               44 30 80 15
ليوا                  47 28 60 15
الرويس             44 31 85 20
السلع                38 31 80 20
دلـمـا                40 33 70 40
طنب الكبرى      38 32 80 40
طنب الصغرى   38 32 80 40
أبو موسى         34 32 80 50.

