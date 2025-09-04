«مصابغنا نظيفة بلا زحام» في حملة بالعين

إيهاب الرفاعي (العين)

أطلقت بلدية مدينة العين حملة توعوية شاملة تحت شعار «مُصابغنا نظيفة بلا زحام»، في إطار جهودها المتواصلة للارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز صحة وسلامة أفراد المجتمع، واستهدفت الحملة 447 منشأة في منطقة العين، سعياً إلى رفع مستوى الوعي الصحي لدى العاملين والمرتادين في المصابغ، وضمان تقديم خدمات آمنة وفق أعلى المعايير الصحية والوقائية.

تركّز الحملة على توعية أصحاب المصابغ والعاملين فيها بعدد من الممارسات السليمة، أهمها منع تكدس الملابس داخل المنشآت، الالتزام بالنظافة العامة، تطبيق الاشتراطات الصحية والوقائية، وتنظيم عمليات استلام وتسليم الملابس، بما يقلّل من الازدحام داخل المصابغ. وتأتي هذه الجهود استجابةً لحرص البلدية على حماية صحة المستهلكين والعاملين، وخلق بيئة عمل نظيفة وآمنة تعكس مستوى الخدمات الحضارية في مدينة العين.

وخلال فترة الحملة، ستقوم فرق التفتيش في إدارة الصحة العامة ببلدية مدينة العين بتنفيذ زيارات ميدانية مكثّفة للمصابغ، تتضمن تقديم الإرشادات العملية للعاملين، وتوزيع المطويات التوعوية، إضافة إلى متابعة مدى التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية. كما سيتم توجيه أصحاب المصابغ إلى تطبيق أفضل الممارسات التي تضمن استدامة بيئة نظيفة، وخدمات ذات جودة عالية تلبي تطلعات المجتمع.

وأكد سلطان المزروعي - رئيس قسم الأنشطة الصحية، أن هذه الحملة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات النوعية، التي تنفذها بلدية مدينة العين لتعزيز وعي أفراد المجتمع وتطوير الخدمات في القطاعات الخدمية المختلفة، مشدداً على أن الالتزام بالمعايير الصحية لا يسهم فقط في حماية العاملين والمرتادين، بل يعكس أيضاً الصورة الإيجابية للمدينة كوجهة حضارية وصحية.

وأضاف المزروعي: أن البلدية مستمرة في إطلاق المبادرات التي ترفع من جودة الحياة، وتدعم رؤية إمارة أبوظبي في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

واختتمت بلدية مدينة العين بيانها بالتأكيد على أن حملة «مُصابغنا نظيفة بلا زحام» تمثل خطوة إضافية نحو توفير خدمات آمنة وبيئة صحية لجميع أفراد المجتمع.