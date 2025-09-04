الجمعة 5 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الصحة» تشارك في حملة «صيف بلا حوادث»

«الصحة» تشارك في حملة «صيف بلا حوادث»
5 سبتمبر 2025 02:16

دبي (وام)

شاركت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع وزارة الداخلية، في تنفيذ مجموعة من المبادرات المبتكرة، ضمن الحملة الموحدة «صيف بلا حوداث».
وتهدف مشاركة الوزارة في حملة «صيف بلا حوادث»، لتعزيز تكامل الجهود في حماية الصحة العامة وضمان السلامة على الطرق، في إطار ترسيخ أنماط الحياة الصحية، وتحسين الوعي بالوقاية.
وتتضمن المشاركة، تنفيذ حزمة أنشطة توعوية ميدانية بالتعاون مع الشركاء من خلال المكاتب التمثيلية في الإمارات الشمالية، تتناول سلامة السفر براً وصحة السائق والركاب، وتجنب ترك الأطفال داخل المركبات.
وأكد الدكتور حسين الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن جهود الوزارة في حملة «صيف بلا حوادث» امتدادٌ لنهج تشاركي مع وزارة الداخلية لتعزيز سلامة أفراد المجتمع على الطرق، كما تأتي ضمن رؤية الوزارة لزيادة الوعي بآليات الوقاية من الإصابات وتقليل الأعباء الصحية المرتبطة بالحوادث وارتفاع درجات الحرارة.
وقال العميد المهندس حسين أحمد الحارثي رئيس مجلس المرور الاتحادي بوزارة الداخلية، نحرص في الوزارة أن نكون شركاء أساسيين في مبادرات تعزز وقاية وحماية المجتمع، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

