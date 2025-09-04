الجمعة 5 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الوطنية لحقوق الإنسان» تنظِّم ورشة تعريفية في مديرية شرطة أبوظبي

مشاركون في صورة جماعية خلال الورشة (من المصدر)
5 سبتمبر 2025 02:16

أبوظبي (الاتحاد)

نظّمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ورشة تعريفية في مديرية شرطة أبوظبي بهدف نشر الوعي والتعريف بعمل الهيئة في حماية حقوق الإنسان في الدولة.
ورحّب الدكتور سعيد الغفلي، الأمين العام للهيئة، بالحضور الذي ضم نخبة من الضباط ونواب مراكز شرطة أبوظبي، حيث قدّم نبذة عن تأسيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وقانونها، مشيراً إلى أهمية تعاون جهات إنفاذ القانون مع الهيئة الوطنية لضمان تكامل الجهود واستدامة منظومة حماية حقوق الإنسان على مستوى الدولة.
كما قدّم عبدالعزيز العوبثاني، رئيس قسم المنظمات الإقليمية والدولية في الهيئة، عرضاً تقديمياً حول نشأة الهيئة، والجهات الحكومية الشريكة، وأهداف واختصاصات الهيئة.
من جانبها، قدمت فاطمة الحوسني، رئيس قسم التوعية والتثقيف في الهيئة، عرضاً مفصلاً حول تنظيم الزيارات الميدانية وأنواعها وموضوعات الرصد.
كما شهدت الورشة مناقشات حول دعم جهود التعاون وتكريس آليات العمل المشترك في دعم منظومة حقوق الإنسان لا سيما في المجالات المرتبطة بعمل أجهزة إنفاذ القانون، وأبرز اختصاصات الهيئة ومسؤولياتها باعتبارها جهة وطنية مستقلة، ودورها في نشر الوعي الحقوقي وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.

الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان
شرطة أبوظبي
الإمارات
أبوظبي
حقوق الإنسان
سعيد الغفلي
