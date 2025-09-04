الجمعة 5 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات والمملكة المتحدة تكافحان التمويل غير المشروع

حامد الزعابي خلال لقائه دان جارفيس (وام)
5 سبتمبر 2025 02:18

لندن (وام)

أخبار ذات صلة
«الأبيض» يكشف عن «الأسلحة الجديدة» في «التجربة السورية»
«الشارقة ووريورز» بطل «موانئ دبي للكريكيت»

اختتمت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة صاحب الجلالة في المملكة المتحدة اجتماعات ثنائية مهمة في لندن، عقدت خلال الفترة من 2 إلى 3 سبتمبر 2025، ركّزت على تعزيز التعاون الثنائي في مكافحة الجرائم المالية غير المشروعة على المستوى العالمي. 
وترأّس الزيارة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة (NAMLCFTC)، وكان في استقباله دان جارفيس، وزير الدولة لشؤون الأمن في المملكة المتحدة.
وشارك في الاجتماعات كبار المسؤولين من وزارة الخزانة البريطانية ووزارة الاقتصاد في دولة الإمارات، ووزارة الداخلية البريطانية ووزارة الداخلية الإماراتية، ووزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، وهيئة الادعاء الملكية ووزارة العدل الإماراتية، ومصلحة الجمارك والضرائب البريطانية والجمارك الإماراتية، والمركز الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية، ووحدات المعلومات المالية في كلا البلدين، إضافة إلى مؤسسات رئيسية أخرى من الإمارات والمملكة المتحدة.
وأكدت الزيارة التي استمرت يومين عمق الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة في حماية النظام المالي الدولي والتصدي للشبكات المالية غير المشروعة.
وقد عزّزت الاجتماعات التعاون في الأولويات الاستراتيجية، وفعلت الحوار الثنائي، كما أتاحت تبادل أفضل الممارسات والمعلومات في المجالات التنظيمية والرقابية وإنفاذ القانون والقضاء.
وفي هذا الإطار، قال حامد الزعابي، إن الجريمة المالية بطبيعتها عابرة للحدود، ومكافحتها تتطلب حلولاً عالمية، مؤكداً على التزام الإمارات والمملكة المتحدة الراسخ بالتصدي للجرائم المالية غير المشروعة، مشيراً إلى المناقشات المثمرة التي تمت هذا الأسبوع ومهّدت الطريق لتعزيز الكفاءة التشغيلية ودعم العلاقات الثنائية.

غسل الأموال
أكد دان جارفيس وزير الدولة لشؤون الأمن، أن التعاون مع دولة الإمارات يشكّل خطوة مهمة في الجهود المشتركة لمكافحة الجرائم المالية غير المشروعة والتصدي للشبكات الإجرامية الدولية التي تعتمد عليها، موضحاً أن من خلال التعاون العابر للحدود، يمكن حماية أمن البلدين بشكل أفضل، وصون المجتمعات من الأضرار الجسيمة التي تسببها عمليات غسل الأموال والإجرام الدولي، مؤكداً أن المملكة المتحدة تفخر بالوقوف إلى جانب شركائها الإماراتيين في إطلاق هذا الحوار الحيوي.

الجريمة الاقتصادية
وخلال الزيارة، التقى وفد الدولة بممثلي القطاع الخاص في طاولة حوار مستديرة نظمها مجلس الأعمال الإماراتي - البريطاني واستضافتها سفارة دولة الإمارات في لندن، وشارك ممثلو الأمانة العامة في الندوة الدولية الثانية والأربعين حول الجريمة الاقتصادية بجامعة كامبريدج، حيث استعرضوا جهود دولة الإمارات في مكافحة الجرائم العابرة للحدود.
وستسهم نتائج هذه الزيارة في تعزيز التعاون الاستراتيجي الأوسع بين الإمارات والمملكة المتحدة، وترسيخ التزام البلدين المشترك في مكافحة الجرائم المالية غير المشروعة، وتطوير التعاون القضائي والأمني، ودعم استقرار النظام المالي العالمي.

الإمارات والمملكة المتحدة
حكومة الإمارات
الإمارات
المملكة المتحدة
مكافحة الجرائم المالية
الجرائم المالية
حامد الزعابي
اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
آخر الأخبار
«الأبيض» يكشف عن «الأسلحة الجديدة» في «التجربة السورية»
الرياضة
«الأبيض» يكشف عن «الأسلحة الجديدة» في «التجربة السورية»
اليوم 16:00
«الشارقة ووريورز» بطل «موانئ دبي للكريكيت»
الرياضة
«الشارقة ووريورز» بطل «موانئ دبي للكريكيت»
اليوم 15:52
«الرياضة للجميع» يعتمد المناصب الإدارية
الرياضة
«الرياضة للجميع» يعتمد المناصب الإدارية
اليوم 15:38
«الإمارات للدراجات» يرفع الحصاد إلى 78 فوزاً في موسم 2025
الرياضة
«الإمارات للدراجات» يرفع الحصاد إلى 78 فوزاً في موسم 2025
اليوم 15:36
مجلس وزراء الخارجية العرب يؤكد وحدة سوريا وسيادتها ويشدد على الحل السياسي للأزمة
علوم الدار
مجلس وزراء الخارجية العرب يؤكد وحدة سوريا وسيادتها ويشدد على الحل السياسي للأزمة
اليوم 14:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©