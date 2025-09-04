الجمعة 5 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

أميركية الشارقة تستضيف قمة «كيو إس» للتعليم العالي

أميركية الشارقة تستضيف قمة «كيو إس» للتعليم العالي
5 سبتمبر 2025 02:16

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت الجامعة الأميركية في الشارقة عن استضافتها لقمة «كيو إس للتعليم العالي.. الشرق الأوسط 2027» في إمارة الشارقة، والتي من المقرر أن تجمع قادة الجامعات وصانعي السياسات وخبراء القطاع على مدى ثلاثة أيام من الحوار والتواصل والتعاون. 
وجاء إعلان استضافة الشارقة للقمة خلال اجتماع عُقد في حرم الجامعة الأميركية في الشارقة يوم 2 سبتمبر، بحضور مسؤولي المؤسستين ناقش خلاله كل من الدكتور تود لورسن، مدير الجامعة الأميركية في الشارقة، والدكتور أشوين فرنانديز، المدير التنفيذي لـ«كيو إس» في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، خطط القمة المقبلة.
وقال الدكتور تود لورسن: «يضع هذا الإنجاز الجامعة الأميركية والشارقة والإمارات في صميم الحوارات العالمية حول التعليم العالي».

