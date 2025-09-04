الجمعة 5 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

تكريم 5 قيادات حكومية إماراتية بوسام مجلس التعاون للخدمة المدنية

خلال تكريم القيادات الحكومية الإماراتية (من المصدر)
5 سبتمبر 2025 02:17

دبي (الاتحاد)

بحضور معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية في دولة الكويت، ومعالي جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ووزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية في دول المجلس، كرّمت الأمانة العامة لمجلس التعاون، عدداً من الكفاءات الخليجية بوسام مجلس التعاون للخدمة المدنية والتنمية الإدارية، الذي يمنح للكوادر الحكومية المتميزة من الذين قدموا خدمات جليلة في مسيرتهم المهنية في مجال الخدمة المدنية والتنمية الإدارية، وساهموا بفعالية في تطوير الموارد البشرية والعمل الحكومي.
جاء ذلك، في احتفالية مصاحبة للاجتماع الحادي والعشرين لوزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته دولة الكويت. وشهد الحفل تكريم خمسة قيادات حكومية إماراتية بوسام مجلس التعاون للخدمة المدنية والتنمية الإدارية، هم كل من: المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، والدكتورة عهود علي شهيل مدير عام دائرة عجمان الرقمية، ومطر سعيد الحميري الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية، وسعيد راشد اليتيم وكيل الوزارة المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية في وزارة المالية، وإبراهيم سلمان الحمادي المدير التنفيذي لقطاع الأداء والتميز الحكومي في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء.

الخبرات المتميزة
أعرب المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية عن فخره واعتزازه بهذا التكريم، وقال إن وسام مجلس التعاون للخدمة المدنية والتنمية الإدارية، يُعد من أرفع الأوسمة التي يمنحها المجلس لتكريم القيادات والخبرات المتميزة في هذا المجال. ويأتي هذا التكريم تقديراً لجهود فرق العمل التي أفتخر بقيادتها، وما تحقق بفضل دعم القيادة الرشيدة التي جعلت من دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الريادة والتطور بمجالات الابتكار، والتحول الرقمي وخدمة المواطن.
وأضاف: «إن هذا الوسام يمثل دافعاً متجدداً لمواصلة العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كدولة رائدة ومتقدمة في مجالات الحكومة الرقمية والذكاء الاصطناعي، وترسيخ حضورها العالمي في التنافسية، بما يواكب تطلعاتها نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة، ويسهم في تحقيق أهداف الدولة الطموحة واستراتيجيتها في بناء دولة رقمية آمنة ومزدهرة».

بناء مستقبل مشترك 
قال مطر الحميري الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية: «إنه لشرف كبير لي أن أحظى بالتقدير والتكريم كأحد الكفاءات الإماراتية التي أسهمت في ترك بصمة مؤثرة في مسيرة العمل الحكومي على مستوى دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة».

مواصلة العطاء
قالت الدكتورة عهود علي شهيل مدير عام دائرة عجمان الرقمية: «أتشرّف بمنحي وسام مجلس التعاون للخدمة المدنية والتنمية الإدارية، وأعتز بكوني من بين القيادات الإماراتية المكرّمة بهذا الوسام الرفيع».
وأضافت: «يُعد هذا التكريم تقديراً لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة قبل أن يكون تقديراً شخصياً، وحافزاً متجدداً لمواصلة العطاء وترسيخ التزامنا بتعزيز التكامل الخليجي، ومكانة دولتنا بين الدول الرائدة عالمياً».

مواصلة الابتكار 
قال سعيد راشد اليتيم الوكيل المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية في وزارة المالية، إن منحه وسام مجلس التعاون للخدمة المدنية والتنمية الإدارية هو تكريم يعكس المكانة التي تحظى بها دولة الإمارات في مجالات الإدارة الحكومية وتطوير منظومة العمل المؤسسي، مشيراً إلى أن الوسام الذي تمنحه الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يمثل ثمرة لتضافر الجهود المشتركة لمختلف الجهات الحكومية وتكاملها.
وأكد أن التكريم الخليجي لا يعد محطة شخصية بل مسؤولية إضافية تدفع لمواصلة العمل على ترسيخ ممارسات مبتكرة في إدارة الموارد الحكومية، وبما يعزز من فاعلية الأنظمة والتشريعات، ويخدم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المنطقة.

التجربة المتقدمة 
أكد إبراهيم سلمان الحمادي المدير التنفيذي لقطاع الأداء والتميز الحكومي في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، المنسق العام لبرنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، أن تكريم الكوادر الإماراتية بوسام مجلس التعاون للخدمة المدنية، يمثل احتفاء بالتجربة المتقدمة التي طورتها حكومة دولة الإمارات، وشهادة على تميز القيادات والكوادر الحكومية الإماراتية في مختلف مجالات العمل الحكومي.
وقال إبراهيم سلمان، إن التكريم يمثّل حافزاً كبيراً للكوادر والقيادات الحكومية، لمضاعفة الجهود وتكثيفها لدفع مسيرة التطوير والتحديث الشامل لمنظومة العمل الحكومي.

وسام مجلس التعاون
الإمارات
مجلس التعاون الخليجي
الكوادر الإماراتية
الخدمة المدنية
التنمية الإدارية
ماجد المسمار
عهود شهيل
سعيد اليتيم
إبراهيم الحمادي
